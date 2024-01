Padre Cláudio Pighin reflete que todos podem conhecer e aceitar Jesus

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre todos conhecerem e aceitar Jesus. Em leitura do Evangelho de Mateus, ele mostra que ser cristão não é uma exclusividade de alguns. A reflexão está presente nas redes sociais do Grupo Liberal em uma homilia publicada todos os finais de semana.

De acordo com o Evangelho de Mateus no capítulo II, nos versículos de 1 a 12, em que fala sobre o nascimento de Jesus em Belém, uma cidade pequena, mas conhecida pelas sagradas escrituras. Ao chegar em Jerusalém, os reis magos pedem informações às autoridades locais. O Rei da Judeia Herodes alarmado rapidamente convocou as autoridades religiosas para saber sobre o nascimento da criança que lhe repassam as informações das escrituras sobre a vinda do messias.

“Isso mostra como neste caso o poder político se alia ao poder religioso. A resposta dos sacerdotes e dos escribas é pronta. Belém na Judéia. Isso mostra que eles sabem tudo sobre a palavra de Deus, mas não sabem procurá-la e reconhecê-la na vida deles. Porém, os magos que vem de longe e são pagãos, buscam com toda sabedoria deles o verbo encarnado. A estrela que conduz os magos é considerada um símbolo messiânico, isso é sinal providencial de Deus que guia o ser humano”, destaca.

Os reis magos recebendo a notícia que era Belém, a cidade onde nasceu Jesus, vão rapidamente ao seu encontro. “É interessante como o Rei Herodes tenta aliar também com os magos para tirar qualquer ameaça ao seu poder. Isso significa que o poder é sempre uma manipulação para obter interesses pessoais ou comunitários, em detrimento de um verdadeiro serviço aos outros”, afirma.

Padre Pighin enfatiza que Mateus mostra que “os pagãos podem reconhecer Jesus como filho de Deus, ser cristão não é exclusividade de uns, mas é para todos. Deus não faz distinção. Ele quer salvar a todos. Em síntese, podemos concluir dizendo, os magos encontram Jesus. Herodes não! Herodes diz querer adorar o menino, mas são os magos que o adoram efetivamente! O justo José, que era representa o verdadeiro Israel, e os magos que representam os pagãos acolhem o menino. No entanto, Herodes e Jerusalém o rejeitam”, assegura.