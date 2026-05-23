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Padre Cláudio Pighin destaca ação do Espírito Santo e nascimento da Igreja no Pentecostes

Na homilia deste domingo (24), sacerdote afirma que o Espírito Santo fortalece a missão cristã e conduz os fiéis à paz, à alegria e à vivência da misericórdia de Deus

Dilson Pimentel
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Na homilia deste domingo (24), padre Cláudio Pighin fala sobre Pentecostes, a festa do Espírito Santo (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Na homilia deste domingo (24), padre Cláudio Pighin fala sobre Pentecostes, a festa do Espírito Santo. A data é celebrada pela Igreja católica neste domingo. “E também estamos celebrando o nascimento da Igreja com esta solenidade. Esta Igreja continua a obra de Jesus, assistida e guiada pelo Espírito Santo através da Eucaristia, da palavra de Deus, dos sacramentos, da oração e da vida cristã”, disse.

O evangelista João narra que Jesus encontrou os discípulos com medo, porque estavam preocupados com o pensamento e a estima do mundo. Jesus quis libertá-los de tudo isto, propondo-lhes a paz. “É esta paz que lhes dá alegria. Experimentando tudo isto, libertam-se de qualquer medo e conseguem abrir totalmente a ação de Deus à vida deles. Com isto, estão aptos a receber a missão que Jesus lhes conferiu. A missão, portanto, é conferida por Deus e tem o mesmo conteúdo do filho Jesus, que é glorificar o pai, fazendo conhecer o seu nome e o seu projeto de amor", afirmou.

Ainda segundo o religioso, esta missão consiste em continuar a obra do mestre de Nazaré, fazendo uma só coisa com ele, deixando-se iluminar, guiar e sustentar na missão de evangelizar. “Nisto revela-se a total obediência e fidelidade a Deus, autor da missão. E, para garantir este mandato, Jesus lhes doou o Espírito Santo. Quero lembrar que para João, ressurreição e dom do Espírito Santo são um só evento. De fato, são colocados no mesmo dia, um evento único, não somente cronológico, mas, mais ainda, no sentido teológico", disse.

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Padre Cláudio Pighin disse que é interessante notar como esta doação é realizada através de um sopro. "Isto nos faz lembrar, conforme o livro do Gênesis, a ação de Deus na criação do mundo. Portanto, receber o Espírito Santo significa ter a capacidade de plasmar de novo todas as coisas", contou. "Com isto, temos a certeza de que qualquer missão que provém de Deus terá sempre consigo a ação do Espírito Santo. É ele quem nos ajudará a fazer até as grandes coisas", afirmou.

Ainda segundo ele, é a ação do amor que sabe a importância de quanto são preciosos os seres humanos. "Revivendo esta preciosidade, podemos experimentar o dom da misericórdia de Deus, que se faz na Igreja através da Igreja. Ela fará de tudo para salvar a todos, denunciando e opondo-se ao pecado. Essa nova criação todos nós podemos compartilhar, tomando consciência do Espírito Santo em cada um de nós. Experimentando a alegria e a paz, confirmamos a ação do Espírito Santo na doação de si. É isto que aquece a nossa vida. É bom se questionar como vivemos o dom do Espírito Santo no dia a dia de nossa vida. Por isso, pergunto-te: Está percebendo que ele que te anima e fortalece na tua vocação cristã? Feliz Pentecostes".

 

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