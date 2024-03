Padre Cláudio Pighin celebra o 'Quarto Domingo da Quaresma', na sede do Grupo Liberal

A homilia realizada pelo padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, nesta manhã (10), celebrou o “Quarto Domingo da Quaresma”, na sede do Grupo Liberal. Esse é o período litúrgico de preparação para a Semana Santa.

Também chamado de “Domingo da Alegria”, o sacerdote observou a importância da união de todos para a exultação de “todo o povo de Deus, que se coloca no caminho rumo à Páscoa do Senhor”. “A liturgia quaresmal nos mostra que a centralidade da nossa fé em Jesus, o Filho Unigênito enviado ao mundo por amor à humanidade. A Campanha da Fraternidade também reflete esse amor e nos impulsiona a construir relações fraternas em nossa sociedade”, disse o religioso.

Como a primeira leitura, o padre Pighin trouxe o capítulo 36, do Segundo Livro das Crônicas. “Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém”, enunciou.

“Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos! Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso, não vem de vós; é dom de Deus!”, contou o padre Peghin com base na leitura da carta de São Paulo aos Efésios.

No evangelho, o padre trouxe a palavra de João, capítulo 3, versículos 14-21. “Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas, tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas, quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito”, comentou.

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal, assim como toda a celebração. A missa ocorre todos os domingos às 11h, na sede do Grupo Liberal, localizada na avenida Romulo Maiorana.