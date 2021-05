OUÇA: como resolver os alagamentos em Belém?

Em Belém, toda vez que chove, tem área alagada na cidade. A situação vira até memes nas redes sociais. Mas, será que esse alagamento tem explicação? O coordenador geral do Promaben (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova), Rodrigo Rodrigues, debateu esse assunto em entrevista ao repórter Celso Freire, no programa Panorama Liberal, na rádio Liberal AM. Ouça a íntegra:

Rodrigo Rodrigues destaca que a infraestrutura da cidade não acompanhou o desenvolvimento urbano de Belém, por isso, ocorrem os alagamentos. “A gente tem uma série de problemas com relação a topografia, altas chuvas e todo um desenvolvimento urbano que não acompanhou a solução desses problemas”, afirmou Rodrigo Rodrigues.

Rodrigues: investimentos fazem parte da solução (Everaldo Nascimento / O Liberal)

O coordenador geral do Promaben revelou ainda que há um contrato com o BID (assinado na gestão anterior) que ainda se encontra bloqueado, algo em torno de US$ 16 milhões. "Estamos esperando só a formalização do desbloqueio para colocar em prática soluções para a Bacia do Una, que engloba 20 bairros”, ressaltou. “Tivemos perda de recursos na gestão passada, contrato de empréstimo com a Caixa Econômica e dívidas com o BNDES”, completou.

Mas, segundo Rodrigo Rodrigues, a Prefeitura de Belém tem um planejamento para uma grande obra para solucionar os problemas de alagamentos na cidade. “Então as soluções precisam ser integradas pra gente conseguir vencer essas características naturais da cidade”.