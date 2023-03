Orlas reconstruídas pelo Governo do Pará vão fortalecer o potencial turístico do Estado

Várias obras de reconstrução e de urbanização de orlas em regiões do Estado estão sendo executadas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). As de Colares, Curuçá, Marapanim, Bagre, Salvaterra, Tucuruí já foram entregues para a população e estão favorecendo o crescimento econômico dos municípios e o número de turistas. Mas, a que mais se destacou foram as obras feitas na Orla da Avenida Beira-Mar, em Salinópolis, entregue pelo Governo em dezembro do ano passado.

A antiga pracinha da Avenida Beira-Mar foi totalmente revitalizada. Para Bruna Amorim, moradora de Salinas e que trabalha há mais de cinco meses em um estabelecimento às margens da orla, a construção veio para melhorar a vida dos frequentadores e fomentar o turismo, principalmente após dois anos de pandemia da covid-19, onde as pessoas não puderam frequentar o espaço.

“Logo que tivemos a pandemia, o fluxo de movimento dentro de Salinas caiu bastante, então como é uma cidade turística onde a gente precisa que venham visitar a cidade, conhecer a nossa culinária, as nossas praias e fazer o turismo, perdemos bastante. Além disso, com o tempo, a erosão foi destruindo toda a frente da nossa praia, mas graças a Deus essa obra surgiu para melhorar também o movimento no estabelecimento. Para mim veio para melhorar bastante, principalmente a vida dos moradores daqui, pois precisamos do turismo para sobreviver”, afirmou Bruna.

Em Tucuruí, dos três trechos da orla, dois já foram entregues e estão se tornando o novo cartão postal da cidade. Também foram investidos cerca de R$ 100 milhões, oriundos do Tesouro Estadual e de convênios celebrados com as prefeituras, e as Regiões de Integração do Guamá, Marajó, Rio Caeté e Lago de Tucuruí também foram beneficiadas.

Todos os projetos executados nas orlas vão oferecer aos turistas e frequentadores quiosques, quadras poliesportivas e mirantes. Segundo o titular da Sedop, Ruy Cabral, estas obras já geraram mais de 700 empregos diretos e indiretamente.

“Ficam aqui as nossas considerações, principalmente nas regiões de integração do Guamá, Marajó, Caeté e Tucuruí o qual já estivemos e estamos executando essas obras, inclusive obras já entregues como em Colares, Curuçá, Marapanim, Bagre Salvaterra e recentemente Salinas, dentro do foco de governo que é o desenvolvimento no que tange a vocação em infraestrutura turística e econômica”, complementou o titular.