Operação para combater o crime ambiental de poluição sonora fecha dois locais em Belém

Dois locais foram fechados durante a ação para combater o crime ambiental de poluição sonora em Belém. A operação envolveu agentes da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado e ocorreu na noite de sábado (29). A ação de fiscalização foi realizada na Pedreira, o bairro que tem mais denúncias desse delito na cidade, segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop).

Os agentes fecharam um bar e uma festa de aparelhagem que havia em um hotel. Houve várias autuações, sempre motivadas pela falta de algum documento para o funcionamento. Todos os locais foram na Pedreira, exceto um, localizado na avenida Mário Covas.

A avenida Marquês de Herval e a rua Antônio Everdosa, e suas respectivas transversais, foram os focos da fiscalização deste sábado: nessas vias se concentram diversos pontos comerciais, como bares, restaurantes e casas noturnas.

Além de verificar a questão da poluição sonora, a equipe da fiscalização checou os alvarás de funcionamento de bares e restaurantes do bairro. Antes da operação, já houve neste mês, também na Pedreira, ações educativas sobre o crime de poluição sonora.

“Diferente do que já vem acontecendo, hoje a operação tem um objetivo de fiscalização para verificar se os estabelecimentos estão cumprindo as legislações estaduais e municipais”, disse o secretário executivo do GGIM e comandante geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro.

Diversos agentes dos órgãos de segurança e de fiscalização municipais e estaduais, como das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB) e Organização Pública participaram da ação.

Guarda Municipal mobilizou 26 agentes na operação

O delegado Paulo Renato Pinto, da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) participou da operação e explicou o procedimento a ser adotado pelo órgão em casos de flagrante do crime ambiental.

“Nós estamos atuando aqui com o sonômetro, que é o aparelho apropriado para fazer essa medição do som. Àqueles estabelecimentos que estiverem acima do índice permitido será feita uma intimação, para comparecerem à Demapa, onde será realizado o procedimento policial”, explica o delegado Paulo Renato.

Só a Guarda Municipal tinha na operação um efetivo de 26 agentes, seis motocicletas e quatro viaturas. Já a Semma contou com seis fiscais de meio ambiente. A Semob participou com cerca de duas viaturas e cinco agentes de trânsito e a Organização Publicada contou com dez agentes para ordenar calçadas e vias.

A ação integra a campanha “Baixa o Som e Aumenta o Respeito”, da Prefeitura, que busca conscientizar residências e estabelecimentos comerciais sobre os agravos que a poluição sonora pode provocar em pessoas e animais.