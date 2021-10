Operação investiga denúncias de poluição sonora em bairros de Belém

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), deflagrou, na noite do último sábado, 02, a Operação "Glosbe", com objetivo de combater o crime de poluição sonora e perturbação do sossego alheio ocorrido em lojas de conveniências, bares e casas de shows, denunciadas via disque-denúncia 181 e 190.

Segundo denúncias recebidas, além do intenso barulho praticado nesses locais, há também relatos de que em alguns estabelecimentos há incidência de aglomerações nas calçadas, atitudes não aconselháveis em tempos de pandemia e que tem prejudicado o bem estar da população, e até mesmo o trânsito, além de outros delitos, como tráfico de drogas.

A ação teve início às 22h30, onde as equipes percorreram os bairros da Marambaia, Parque Verde, Coqueiro, Marco e no distrito de Icoaraci. Durante a ação, foram efetuadas várias abordagens e verificação de estabelecimentos, resultando em duas autuações em flagrantes pelo crime de alcoolemia, 30 aplicações de multas, sendo 28 motocicletas e dois carros, destes, nove foram apreendidos, além de cinco estabelecimentos fechados, alguns por falta de licença para funcionamento, ocupação irregular de calçadas, licenças vencidas e descumprimento de decreto estadual. As equipes aplicaram também autuações administrativas com intimações para procedimentos policiais.

Para o titular da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, Delegado Waldir Freire, ações como essa continuarão sendo promovidas visando a orientação e repressão para que a paz social permaneça.

"Essa é uma das ações que a Demapa vem realizando para fiscalizar as denúncias sobre os níveis de poluição sonora, os quais estão causando danos a sociedade e meio ambiente, além do bloqueio de vias públicas, aglomerações de pessoas e perturbação do sossego alheio. Ressaltamos que para quem comete o crime de poluição sonora culposa a pena é de três meses a um ano e a dolosa é de um ano a três anos de reclusão", disse o Delegado Waldir.

A operação conjunta teve a participação de equipes da Polícia Militar (PM), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Municipal de Belém e Ordem Pública.