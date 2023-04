Dia das Mães: cemitérios Santa Izabel e São Jorge recebem serviços de manutenção

O cemitério Santa Izabel, localizado no bairro do Guamá, e o cemitério São Jorge, do bairro da Marambaia, estão recebendo serviços de limpeza e manutenção. O trabalho faz parte da operação "Dia das Mães". A preparação dos cemitérios envolve os serviços de roçagem, capinagem, retirada de entulhos e lixo nas alamedas e aos arredores das sepulturas. A data que homenageia as mães está incluída nas temporadas de maior movimentação nos cemitérios, assim como no Dia dos Pais e no feriado de Finados. O objetivo é intensificar as manutenções nos espaços e deixar os locais mais preservados para orações e homenagens.

"O objetivo da operação é intensificar os trabalhos que vêm sendo realizados diariamente, para oferecer um espaço mais digno e preparado para receber os visitantes dos cemitérios", explicou Lucas Farias, diretor do Departamento de Necrópoles da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A operação de preparação é organizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Diretoria de Necrópoles da Seurb.

A intenção é que os visitantes e familiares possam frequentar os cemitérios com tranquilidade e prestar suas homenagens da melhor forma possível. Valber Ribeiro é vendedor de flores em frente ao cemitério Santa Izabel e afirma que os serviços de manutenção são essenciais. "Fica melhor para as pessoas chegarem até as sepulturas dos seus entes queridos. O cemitério fica bem limpo, o acesso fica sem sujeiras, sem mato”, disse o vendedor Valber que trabalha há quase trinta anos em frente ao local.

SERVIÇO:

Dia das Mães

Data de funcionamento dos cemitérios no sábado e domingo: dias 13 e 14 de maio

Horário: das 7h às 16h

Endereço dos cemitérios:

Cemitério São Jorge - localizado na rua da Mata, bairro da Marambaia

Cemitério Santa Izabel - avenida José Bonifácio, bairro do Guamá

