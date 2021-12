Operação da prefeitura de Belém apreende materiais abandonados no centro comercial

Uma operação da Prefeitura de Belém apreendeu, na manhã desta quarta-feira (15), cinco carros de madeira de dois rodados, um carro de lanche em ferro e 18 caixotes de madeira, no centro comercial da cidade. A ação foi realizada com objetivo de desobstruir as vias do local. As equipes de fiscalização estiveram nas travessas Frutuoso Guimarães e 15 de novembro, avenida Portugal e Praça do Relógio, além da Pedra do Peixe, no Complexo do Ver-o-Peso.

A ação de apreensão foi comandada pela Secretaria Municipal de Economia (Secon), com o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), dentro da Operação Boas Festas.

Durante a operação, a Semob orientou o trânsito na área para garantir a fiscalização e a fluidez, além de autuar veículos irregulares. Agentes da Semob lavraram a autuação de cinco veículos, por estacionamento em ângulo e caminhões fora do horário permitido, na Pedra do Peixe.

Segurança

Devido o grande movimento registrado nessa época do ano, o centro comercial da capital paraense receberá reforços dos agentes da segurança pública municipal neste final de ano. O supervisor de ronda da Guarda Municipal na região, Eliber Anselmo, explica que há um trabalho consistente da Guarda Municipal de Belém na área nesta época de festas de Natal e Réveillon.

“Trabalhamos fazendo recomendações à população e intensificando as rondas preventivas nesses locais de grande movimentação no comércio e cidade velha”, afirma Anselmo.