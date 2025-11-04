Ônibus voltam a circular na Arthur Bernardes após ajustes na chegada de delegações da COP30

A circulação de ônibus e demais veículos voltou ao normal na avenida Arthur Bernardes, em Belém. A Prefeitura informou, nesta terça-feira (4), que não há mais interdições ou desvios nas rotas que atendem a via.

A mudança foi decidida em conjunto com o Governo do Estado e o Governo Federal, após a revisão da logística aérea de chegada das delegações internacionais da COP30. Com a redução de voos na Base Aérea de Belém, a maior parte das autoridades passará a desembarcar diretamente no Aeroporto Internacional de Belém.

De acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) mantém o monitoramento viário e operacional em toda a cidade, para garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante o período de chegada de representantes estrangeiros. Outras ações de controle e ordenamento seguirão sendo aplicadas conforme a necessidade.