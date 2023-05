Vacinação contra gripe: ampliação do público motiva pessoas a procurarem os postos em Belém

Nesta segunda-feira, 15, primeiro dia de aplicação da vacina contra influenza em um público ampliado, em Belém, pessoas de outras faixas etárias estiveram em busca da imunização nas unidades de saúde da cidade. Na Unidade Municipal de Saúde (UMS) de Fátima, na rua Domingos Marreiros, a busca pela vacinação foi intensa pela manhã. No entanto, a situação geral do Pará ainda é negativa: a 15 dias para o encerramento da campanha, a Secretaria de Estado de Saúde Pública diz que está longe de bater a meta de 90% de cobertura vacinal.

"Diante desse quadro, que pode comprometer a saúde de milhares de pessoas, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), convoca novamente as famílias paraenses para irem aos postos de vacinação antes do término da campanha", diz texto oficial do governo.

Vacina protege e garante até frequência escolar

Nesta segunda, a vendedora Naressa Costa, de 42 anos, levou o filho, João Henrique, de 13, e o enteado João Victor, de 8 anos, para se vacinarem contra a gripe na UMS de Fátima. Ela conta que já tinha a intenção de vaciná-los antes, mas precisou aguardar a abertura da campanha para a faixa etária dos jovens.

"Como eles não têm comorbidade, eu resolvi trazer logo no primeiro dia. Com a vacina, eles criam os anticorpos, porque antes eles ficavam muito doentes, muito gripados. Por isso viemos logo", conta.

A vendedora Naressa Costa levou o filho, João Henrique, 13, para se vacinar. (Ivan Duarte / O Liberal)

Além disso, Naressa acredita que a vacina também vai ajudar os meninos a manterem a frequência escolar, uma vez que a escola acaba sendo um dos ambientes de maior risco de infecção por viroses:

"Tem mesmo a preocupação porque eles vão para a escola. Na escola do menor, geralmente as crianças estão com muita tosse, estão muito gripadas, cheias de catarro e secreção. Para evitar tudo isso, a gente resolveu vim e tomar logo", afirma.

Até a semana passada, a campanha de vacinação contra influenza estava voltada para uma série de públicos prioritários, como crianças de seis meses a cinco anos, idosos a partir de 60 anos e profissionais de áreas consideradas de risco, como da área da saúde, de segurança e salvamento, portuários, rodoviários, entre outros. A partir de agora, todas as pessoas, sem distinção, podem se vacinar.

A meta é imunizar 90% da população, reduzindo as complicações, internações e as mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza. Porém, apesar de a campanha ter sido antecipada no Estado devido ao período chuvoso, que geralmente aumenta o risco de infecções virais, a procura pela vacinha vinha se mantendo abaixo do esperado.

Ainda nesta segunda, 15, a Sespa anunciou que a cobertura vacinal do grupo prioritário ainda estava longe da meta de 90%, após mais de um mês de disponibilidade da vacina e a 15 dias do fim da campanha.

Onde se vacinar

Confira as salas de vacinação disponíveis em Belém:

Unidades Municipais de Saúde: de 8h às 17h

USF Aeroporto (Rua dos Passos, s/n, Mosqueiro)

USF Barreiro I (Passagen Mirandinha, 367)

USF Carananduba (Avenida Cipriano Santos, passagem Santa Maria, 1)

USF Terra Firme (Rua São Domingos, esquina da passagem Dois de Junho)

USF Fama (Estrada do Tucunduba, Outeiro)

USF Furo das Marinhas (Rodovia Augusto Meira Filho, Mosqueiro)

USF Mangueirão (Rua São João, 1)

USF Quinta dos Paricás (Estrada Maracacuera, 2.477, Icoaraci)

USF Sucurijuquara (Estrada Baía do Sol, Mosqueiro)

USF Tenoné II (Rua Sexta Linha, s/n, ao lado da Fundação Paula Francinete)

USF Combu (Furo do Combu, s/n)

USF Paraíso Verde (Avenida João Paulo II, entre passagem Classe A e Cruzeiro)

USF Parque Verde (Rua Yamada)

USF Eduardo Angelim (Conjunto Eduardo Angelim, avenida Dezessete de Abril, s/n)

USF Paracuri I (Passagem Maura, 218, entre a Terceira e Quarta ruas)

USF Radional (Avenida Bernardo Sayão, conjunto Radional II, quadra F-50, Condor)

USF Canal da Pirajá (Travessa Barão do Triunfo, 1.015, esquina com rua Nova, Pedreira)

USF Fidélis (Rua Pantanal, s/n, Outeiro)

USF Souza (Avenida Almirante Barroso, Setran)

USF Panorama XXI (Conjunto Panorama XXI, quadra 24, casa 11–B, Mangueirão)

UBS Castanheira (Passagem Sol Nascente, Castanheira)

UBS Portal da Amazônia (Rua Osvaldo de Caldas Brito, 30-B, Jurunas)

UMS Águas Lindas (Conjunto Verdejantes I, Segunda Rua, s/n)

UMS Baía do Sol (Avenida Beira-Mar, s/n, Mosqueiro)

UMS Bangui II (Passagem Maciel, s/n, ao lado da Escola Marilda Nunes)

UMS Cabanagem (Rua São Paulo, s/n, entre ruas São Pedro e Olímpia)

UMS Cremação (Rua dos Pariquis, 2.906)

UMS Condor (Passagem Lauro Malcher, 285)

UMS Cotijuba (Rua Manoel Barata, s/n)

UMS Fátima (Rua Domingos Marreiros, 1.664)

UMS Guamá (Rua Barão de Igarapé-Miri, 479)

UMS Icoaraci (Rua Manoel Barata, 840)

UMS Maguari (Conjunto Maguari, alameda 15)

UMS Maracajá (Travessa Siqueira Mendes, s/n)

UMS Marambaia (Avenida Augusto Montenegro, s/n)

UMS Outeiro (Rua Manoel Barata, s/n)

UMS Paraíso dos Pássaros (Rua dos Tucanos, s/n)

UMS Pratinha (Rodovia Arthur Bernardes, Base Naval)

UMS Providência (Avenida Norte, s/n)

UMS Sacramenta (Avenida Senador Lemos, esquina com Doutor Freitas)

UMS Satélite (Conjunto Satélite, WE-08)

UMS Sideral (Rua Sideral, esquina com avenida Brasil)

UMS Tapanã (Rua São Clemente)

UMS Telégrafo (Rua do Fio, entre passagens São João e São Pedro)

UMS Terra Firme (Passagem São João, 170, Terra Firme)

UMS Vila da Barca (Rua Coronel Luiz Bentes, próximo à avenida Pedro Álvares Cabral)

CSE Marco (Avenida Rômulo Maiorana, 2.558, Marco)

UBS Pedreira (Avenida Pedro Miranda, esquina com travessa Mauriti)

Uremia (Avenida Alcindo Cacela, 1.421, São Brás)

Pontos de vacinação nos shoppings: de 10h às 17h

Shopping Boulevard

Shopping Pátio Belém

Shopping Bosque Grão-Pará

Parque Shopping

IT Center



Instituições parceiras

Hospital da Aeronáutica: de segunda a sexta, das 8h às 12h

Hospital do Exército: de segunda a sexta, das 8h às 12h

Hospital Naval: Terça e quinta, de 8 às 12h

UNAMA: de 9h às 17h

UNIFAMAZ: de 9h às 17h

FIBRA: de 9h às 17h

UEPA / Escola de Enfermagem: de 9h às 17h