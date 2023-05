Vacinação contra a gripe estará disponível para toda a população maior de 6 meses

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (12) a ampliação da vacinação contra a gripe para toda a população maior de 6 meses. O imunizante estará disponível nos postos de vacinação a partir das próxima segunda-feira (15). A meta é imunizar 90% da população. O objetivo é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza.

A vacina contra a gripe estava sendo aplicada apenas no público prioritário. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 21 milhões de pessoas foram imunizadas na primeira fase da campanha, o que corresponde a apenas 30% do grupo. O cenário se repete no Pará, onde, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a cobertura está longe da meta de 90%, após mais de um mês de disponibilidade da vacina.

“A orientação atende pedido de estados e municípios, que podem usar as vacinas em estoque e adotar estratégias locais para operacionalizar a imunização, atendendo às realidades de cada região. Mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente, produzidas pelo Instituto Butantan, foram distribuídas para todo o país. A meta é vacinar 90% da população”, destacou o Ministério da Saúde, por meio de nota.

A gripe é uma infecção viral que ataca os pulmões, o nariz e a garganta. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores na cabeça e fadiga. A vacina ofertada protege contra três tipos de Influenza e doenças graves associadas à gripe, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O imunizante contribui efetivamente para reduzir o adoecimento, as complicações e a mortalidade em decorrência desses três vírus respiratórios. Até o fim de abril, pelo menos 253 mortes por gripe foram confirmadas no país.

A atualização da composição de cepas (tipos de vírus) das vacinas de Influenza é fundamental para a eficiência da imunização, já que os vírus se adaptam e sofrem mutações. "As vacinas influenza sazonais têm perfil de segurança excelente e, geralmente, são bem toleradas. Manifestações como dor no local da injeção são comuns e ocorrem em 15% a 20% dos pacientes, sendo benignas e geralmente resolvidas em 48 horas”, informa o ministério.

A vacina da gripe é fabricada com vírus inativados, fragmentados e purificados, ou seja, não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença. A composição e a concentração de antígenos são atualizadas todos os anos conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda segundo o ministério, o imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional.

Vacinação no Pará

No Pará, a campanha de vacinação contra Influenza para grupos prioritários estava programada para ser encerrada no dia 31 de maio. Com a nova orientação do Ministério da Saúde, um novo calendário deve ser divulgado com a ampliação da vacinação em todo o estado. “Os municípios estão abastecidos e as pessoas podem tomar a vacina contra a gripe juntamente com a vacina bivalente contra covid-19”, destacou a Sespa.

Nesta sexta-feira (12), a Sespa anunciou que a cobertura vacinal do grupo prioritário ainda estava longe da meta de 90%, após mais de um mês de disponibilidade da vacina. Diante desse quadro e dos riscos de comprometimento da saúde de milhares de pessoas, o Governo do Pará convocou novamente as famílias paraenses para irem aos postos de vacinação.

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a vacinação foi antecipada nos estados amazônicos por conta do período de chuvas intensas. “Como as chuvas continuam e isso favorece a transmissão de vírus respiratórios, é muito importante que a população faça a sua parte, levando sua família para receber as doses de proteção”, informa.