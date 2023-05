Vacinação no fim de semana: confira os 21 pontos que funcionam neste sábado em Belém

Em Belém, a força-tarefa da vacinação continua neste sábado, 13, em 21 pontos de imunização da cidade. Em 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS), o atendimento ao público é de 8h às 17h; nos cinco shoppings centers e na Unama, das 10h às 17h. A iniciativa atende, principalmente, o público que trabalha ao longo da semana e não tem tempo de se vacinar.

Nas UBSs estarão disponíveis os imunizantes correspondentes à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Pfizer Bivalente, as vacinas monovalentes contra a covid-19 (Pfizer baby, pediátrica e adultos), além das vacinas que fazem parte do calendário de rotina para a atualização da caderneta de vacinação.

As salas de vacinação dos shoppings e Unama ofertam apenas os imunizantes correspondentes à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e a Pfizer bivalente.

Para se vacinar com qualquer um dos imunizantes, é necessário apresentar documento e identificação com foto, CPF e cartão de vacinação.

Covid-19

O reforço da bivalente está disponível para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais, que tenham completado o esquema primário de vacinação (duas doses), com intervalo mínimo de quatro meses da última vacina.

Também podem tomar a bivalente, segundo diretriz do Ministério da Saúde, pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos), além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas (também a partir dessa faixa etária).

Influenza

A vacina contra influenza está disponível aos grupos prioritários elegíveis pelo Ministério da Saúde, que são: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias pós-parto); povos indígenas; trabalhadores da saúde; idosos com 60 anos e mais, além de:

Professores e trabalhadores das escolas públicas e privadas;

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

pessoas com deficiência permanente;

profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas;

caminhoneiros;

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

trabalhadores portuários;

funcionários do sistema prisional;

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade cumprindo medidas socioeducativas;

e população privada de liberdade.

Veja onde se vacinar neste sábado, 13:

Unidades de Saúde (das 8h às 17h)

UMS Outeiro (rua Manoel Barata, s/n); UMS Icoaraci (rua Manoel Barata, 840); UMS Tapanã (rua São Clemente, s/n); UMS Marambaia (avenida Augusto Montenegro, s/n); UMS Sacramenta (avenida Senador Lemos, 1.840); UMS Paraíso dos Pássaros (rua dos Tucanos, s/n); UMS Guamá (rua Barão de Igarapé-Miri, 479); UMS Vila da Barca (rua Coronel Luiz Bentes, próximo à avenida Pedro Álvares Cabral); UMS Fátima (rua Domingos Marreiros, 1.664); UMS Telégrafo (rua do Fio, ertre passagens São João e São Pedro); UMS Satélite (conjunto Satélite, we-08); UMS Maguari (conjunto Maguari, alameda 15); USF Maracajá (travessa Siqueira Mendes, s/n, Mosqueiro); UMS Carananduba (avenida Cipriano Santos, passagem Santa Maria, 10, Mosqueiro); UMS Terra Firme (passagem São João, 170).

Shoppings e Unama (das 10h às 17h)

Pátio Belém; Parque Shopping; Boulevard; Bosque Grão-Pará; It Center.

Universidade da Amazônia (Unama) Alcindo Cacela (das 10h às 17h)