Mosqueiro: Fazenda da Esperança recebe cozinha industrial, padaria e refeitório

A unidade sede da Fazenda da Esperança, Nossa Senhora de Nazaré, no Distrito de Mosqueiro, na capital paraense, vai inaugurar, no próximo domingo (25), três novos espaços: a cozinha industrial, a padaria e o refeitório. A instituição, fundada há 39 anos em São Paulo, é vinculada à Igreja Católica e tem a missão de restabelecer vidas fora da dependência química de pessoas com problemas relacionados a álcool e drogas ilícitas. As obras deste lugares inéditos para a comunidade foram feitos em parceria com o Governo do Estado, para melhorar a vida de quem recebe os tratamentos no local.

O evento contará com uma missa em Ação de Graças às 11h celebrada pelo Arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira. Após isso, o religioso concederá bênçãos aos novos locais. Luciano Figueiredo é o responsável técnico operacional da instituição e acompanha as unidades no Pará e no Amapá. Ele conta que a cozinha industrial, a padaria e o refeitório fazem parte de um galpão de mais de 2 mil metros quadrados e vão ajudar bastante o dia-a-dia dos 75 acolhidos que fazem parte da Fazenda Nossa Senhora de Nazaré. “A importância de uma obra dessa não tem nem como medir, porque hoje não temos a padaria, cozinha industrial ou o refeitório. Hoje os meninos (acolhidos) fazem as refeições nas casas. Então, esse local vai ser um salão de encontro”, comemorou ele.

Quem for de Belém e deseja receber os tratamentos da instituição é necessário ir ao escritório da Fazenda da Esperança, que fica na Arquidiocese de Belém, mais precisamente na avenida Governador José Malcher. É necessário levar uma carta de próprio punho solicitando o tratamento e realizar a triagem no mesmo endereço.

A Fazenda, que completa 40 anos neste ano, está presente em 27 países e tem sete unidades no Pará, incluindo os municípios de Abaetetuba, Bragança, Óbidos, Parauapebas, Redenção e Tucumã Hoje, os espaços presentes no Estado recebem, em média, 600 pessoas.

Serviço

Local: Fazenda Nossa Senhora de Nazaré, Ramal do Caruaru, Sítio Pratiquara, em Belém.

Data: domingo (25).

Bairro: Vila Mosqueiro.

Números para contatos: (91) 3215-7001 e (91) 99311-2006.