O Liberal na Escola: programa realiza, na Escola Sesi Belém, evento alusivo ao Dia do Jornalista

O programa O Liberal na Escola promoveu um evento na Escola Sesi Belém, no bairro do Marco, na manhã desta segunda-feira (17). A programação foi alusiva ao Dia do Jornalista, que transcorreu no dia 7 deste mês, e contou com as presenças do repórter Dilson Pimentel e do fotojornalista Tarso Sarraf, ambos com mais de 30 anos de profissão.

Eles falaram sobre o processo diário de produção das notícias e, também, comentaram sobre o quanto as fake news são prejudiciais à sociedade. Os profissionais destacaram a preocupação do Grupo Liberal em publicar notícias verdadeiras e de qualidade.

O evento reuniu alunos das turmas do 8° ano A, B e C da manhã, que têm entre 13 e 14 anos. Repórter do Núcleo de Cidades de O Liberal, Dilson Pimentel disse aos alunos que é preciso ter cuidado na hora de divulgar as informações nas redes sociais. “É fundamental que as informações sejam checadas previamente, o que deve ser feito em sites confiáveis, pois a propagação de notícias falsas prejudica as pessoas”, afirmou.

E citou como exemplo as fake news relacionadas à eficácia da vacina contra a covid-19, o que fez com que muitas pessoas não se prevenissem contra a doença, causando adoecimentos e mortes em todo o país.

Coordenador de Audiovisual de O Liberal, o fotojornalista Tarso Sarraf também falou sobre o cuidado na hora de publicar imagens e vídeos corretos, sempre procurando divulgar uma informação verdadeira. Ele alertou que o celular, nos tempos atuais, pode se transformar “em uma arma”.

Dilson acrescentou que pessoas que divulgam notícias falsas podem ser responsabilizadas e que existe, em Belém, unidade da Polícia Civil que investiga crimes praticados pela internet.

Tarso também mostrou para os alunos imagens feitas por ele durante a Copa do Mundo 2022. Tarso conquistou o prêmio de "Melhor Imagem do Esporte em 2022" pelo Troféu Aceesp 2022. A premiação, em São Paulo, elegeu aqueles que mais se destacaram na mídia esportiva ao longo de 2022 em diversas categorias. O fotojornalista foi premiado com uma imagem do exato momento em que o atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, aplica um voleio na partida contra a Sérvia, na fase de grupos da Copa do Mundo 2022, realizada no Catar. Os alunos bateram palmas ao ver a foto premiada.

O fotojornalista Tarso Sarraf também falou sobre o cuidado na hora de publicar imagens e vídeos corretos, sempre procurando divulgar uma informação verdadeira (Dilson Pimentel/O Liberal)

"Avaliamos como de suma importância participar dessa atividade promovida pelo SESI, pois é uma forma de contribuirmos com a formação educacional e cidadã dos discentes. Além do ato de leitura e escrita, contemporaneamente, se fala também em checagem das informações, buscando assim combater as Fake News, algo que os colaboradores do Grupo Liberal fazem com profissionalismo. Logo, conversar sobre esse assunto com os discentes sempre é muito válido, pois é algo que contribuiu para a vida”, comentou Alan Siqueira, coordenador pedagógico do programa O Liberal na Escola.

Alunos destacam importância do evento

O aluno Nathan Gomes falou sobre a importância do evento para que os estudantes conhecessem um pouco o processo de produção das notícias. “E também pra gente saber como é o processo para saber se uma notícia é ou não verdadeira e não ficar repassando informações falsas”, disse. Momentos como esse, destacou, também são importantes porque podem inspirar alunos a seguir a carreira jornalística.

A aluna Lívia Eduarda também comentou sobre a importância desse evento. “A escola também tem o papel de trazer essas informações pra gente. E o trabalho da reportagem é muito interessante, porque abrange vários tipos de assuntos. E, sobre as fake news, é importante a gente entender a diferença entre o que é real e o que não é, porque, se a gente passar informações falsas, vai acabar prejudicando muita gente”, disse.

Os professores Silvio Mauro Pereira e Elaine Souza acompanharam toda a programação. O professor Silvio Mauro Pereira destacou a importância de profissionais do Grupo Liberal conversarem com os alunos sobre a importância de se transmitir notícias verdadeiras.

“A adolescência tem uma arma na mão (celular), mas não sabem o poder dessa arma, e pode acabar transmitindo notícias falsas”, disse. Por isso ele afirmou sobre a importância de se ter muito cuidado na hora de propagar informações pela internet. A conversa entre os jornalistas e os alunos ocorreu na Escola Sesi Belém, no auditório do Senai, na avenida João Paulo II, no bairro do Marco.

O Programa ‘O Liberal na Escola’ é uma iniciativa do Grupo Liberal que visa o auxílio na formação de leitores críticos através de visitas às dependências do local e a diversos pontos turísticos da cidade. Desde 1995, o projeto atende escolas públicas e privadas do Pará, levando aos alunos a experiência de contato com as produções jornalísticas. Essa é uma forma de ampliar o conhecimento dos alunos e garantir qualidade nas ações pedagógicas que são desenvolvidas.