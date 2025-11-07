Novo terminal da Tamandaré renova a experiência de quem viaja para Barcarena

Quem embarca ou desembarca de Belém com destino a Barcarena agora conta com uma nova estrutura portuária. Inaugurado na última terça-feira (4), o Terminal Hidroviário da Tamandaré, localizado no final da rua Doutor Assis, substitui o antigo ponto de embarque do Ver-o-Peso, e já começa a receber passageiros do município, integrante da região metropolitana da capital paraense.

No local, a estrutura modernizada oferece mais segurança e acessibilidade aos passageiros, com a área do trapiche coberta protegendo da chuva e do sol. Além das melhorias na área de embarque e desembarque, o terminal dispõe de uma área de espera climatizada, banheiros adaptados, lojas, quiosques e restaurantes, com capacidade para atender até 500 passageiros por dia.

As passagens para Barcarena custam R$ 17,58 por pessoa, com saídas a cada 30 minutos, das 5h50 às 18h, exceto aos sábados, domingos e feriados, quando o funcionamento começa às 6h30. O terminal dispõe de três flutuantes que permitem a atracação simultânea de até nove embarcações de pequeno, médio e grande porte, garantindo maior agilidade e organização nas viagens.

Para a administradora Laura Alves, moradora da Vila dos Cabanos, a nova estrutura representa uma grande melhoria na rotina dos passageiros. “Ficou maravilhoso, também moderno. Maravilhoso mesmo. O pessoal está gostando demais, melhorou demais. Eu vinha antes da pandemia, eu vinha todos os dias, agora venho até três vezes na semana. Tudo o que é mais moderno, mais novo é bom para quem usa os serviços, e isso melhorou muito”, afirmou.

Em breve, o terminal deve passar a receber também embarcações com destino à Ilha de Cotijuba, o que deve ampliar o fluxo de passageiros no local. O passageiro Nilson Alves, que visitou o terminal a passeio, elogiou a nova estrutura. “A gente estava acostumado a descer no Ver-o-Peso, mas aqui dá para notar a diferença: é bem mais confortável, tem até ar-condicionado”, afirmou.

Nova Tamandaré

Em frente ao terminal, os quiosques instalados na nova avenida Tamandaré também oferecem diversas opções de alimentação para quem chega ou sai de Belém por ali. Além das lanchonetes, o parque linear conta com área de lazer infantil, espaços de convivência voltados ao público, e pontos de ônibus acessíveis.