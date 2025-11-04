Belém ganha novo espaço de lazer e convivência com o Parque Linear da Nova Tamandaré

Belém ganhou, nesta segunda-feira (3), um novo espaço de lazer, convivência e mobilidade. Com 1,4 quilômetro de extensão, o Parque Linear da Nova Tamandaré revitaliza uma das avenidas mais tradicionais da capital e promete se tornar ponto de encontro para moradores e visitantes. O projeto foi pensado para atender mais de 100 mil pessoas e moderniza toda a área, que recebeu nova pavimentação e rede de esgoto.

O parque integra o conjunto de obras que preparam Belém para sediar a COP30, em 2025, e se soma ao Terminal Hidroviário da Tamandaré, também entregue nesta segunda-feira, que vai garantir mais conforto e segurança nas travessias para as ilhas de Belém, como a do Combu, e para o município de Barcarena, na Região Metropolitana.

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho ressaltou que a preparação de Belém para o evento global acelerou investimentos históricos. “Trazer a COP30 para Belém antecipou um calendário de obras que levariam 10, 20 anos para acontecer. Em dois anos entregamos um conjunto de obras para melhorar Belém”, frisou Helder Barbalho. “Quando terminar a COP temos de continuar trabalhando para que esse ritmo de obras não desacelere. Hoje, estamos concluindo mais uma etapa de preparação de Belém para este grande evento”, completou o governador.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou o papel do novo espaço como área de lazer e convivência familiar. “Estamos devolvendo uma nova cara para Belém, entregando um novo espaço de lazer. Vamos poder trazer os filhos, os pais. É um espaço para toda a família”, ressaltou.

O Parque Linear oferece quiosques, ciclovia, parque infantil, fonte interativa, parque pet, academia ao ar livre, anfiteatro e áreas de contemplação. O projeto abrange todas as nove quadras da Avenida Tamandaré, que receberam plantio e transplante de árvores. Também foram instaladas comportas para o controle do fluxo das marés e, com isso, reduzir o risco de alagamentos.

As obras foram executadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e geraram 420 empregos diretos.

O assessor do BNDES, Pedro Iootty, reforçou o papel do projeto na valorização urbana e no desenvolvimento regional. “O BNDES acreditou no projeto, que vai deixar um legado para milhares de pessoas. Estamos contribuindo para o desenvolvimento da região”, reforçou.

Para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Francisco Melo (Chicão), a entrega demonstra o compromisso do Governo em preparar Belém para um evento global. “Esse foi um projeto que o governo do Estado acreditou e fez acontecer. Parabenizo o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan pela iniciativa. Belém ganha nova infraestrutura e um novo ponto turístico”, afirmou.

O prefeito de Belém, Igor Normando, ressaltou que o conjunto de obras entregues reafirma o papel do Pará no cenário internacional. “Belém recebeu o maior volume de obras e serviços da história. Tudo isso por causa daqueles que se prontificaram em fazer mais, e fazer diferente”, assegurou.

Moradores da área também comemoraram a nova estrutura. A cabeleireira Érica Matos, 49 anos, aprovou o espaço pet do Parque Linear. “A gente tinha problemas de não ter um espaço para lazer com os nossos animais. Agora, temos. Também temos quiosques próximos de casa. Vamos festejar aniversários aqui”, adiantou.

Já Reginaldo Leão, que mora há 40 anos próximo à Avenida Tamandaré, destacou as melhorias na mobilidade. “Não vamos mais dividir a via com os carros. Antes, tínhamos de transitar bem ao lado da pista, muito próximo dos carros”, disse Reginaldo, acrescentando que “também vou brincar com a minha cachorra no espaço pet”.