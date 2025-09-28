Novenas do Círio transformam lares de Belém em santuários de devoção

A 15 dias para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré e Belém se prepara para viver mais uma edição de procissão e fé, a devoção a Nossa Senhora também invade os lares da capital paraense. Em diversos bairros, famílias organizam a tradicional novena em honra à padroeira, reunindo vizinhos, parentes e amigos em momentos de oração, cânticos e partilha.

Mais do que um rito religioso, a prática se tornou parte da identidade cultural da cidade. Altares improvisados com flores, velas e a imagem da Virgem transformam salas de estar em pequenos santuários, onde a fé se mistura à convivência comunitária. Para muitos devotos, a novena é espaço de agradecimento por graças alcançadas e também de fortalecimento dos laços entre famílias e vizinhos.

A assistente social Maria de Socorro Souza participa das rezas em sua comunidade há cerca de seis anos. Para ela, o encontro vai além da religiosidade.

“Eu fico muito feliz porque não só acolhemos Nossa Senhora em casa, mas também vivemos um momento de união. Nossa vida é corrida e, muitas vezes, só trocamos um bom-dia com os vizinhos. Com a novena, a gente se aproxima de novo. Depois do terço, conversamos, perguntamos uns pelos outros, falamos da família. É uma forma de manter contato e fortalecer a fé”, conta.

Maria de Socorro também atribui à devoção graças recebidas, como saúde e oportunidades de trabalho. “Eu tenho muita fé nela. Já fiz pedidos e fui atendida. Isso só aumenta a devoção”, afirma.

Já a terapeuta ocupacional Anete Sousa Chaves destaca a expectativa que envolve a preparação para o mês de outubro. Devota de longa data, ela participa da peregrinação em sua comunidade há três anos.

“É um momento muito esperado. Quando chega agosto, setembro, já começamos a nos preparar com orações e missas. Receber Nossa Senhora em casa é renovar a fé da família e da comunidade. Fortalece, une e nos aproxima mais dela”, explica.

Assim, em cada novena realizada, o Círio de Nazaré vai se construindo também dentro das casas, em encontros que reafirmam a fé católica e a tradição cultural de Belém. Entre velas acesas e vozes em oração, a cidade se prepara, unida, para receber a Rainha da Amazônia.