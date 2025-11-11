Capa Jornal Amazônia
Açaí jogado no chão? Fotos de protesto em Belém geram confusão; entenda o que aconteceu

Imagens da manifestação em Belém geraram polêmica nas redes e dividiram opiniões sobre o ato em defesa dos manguezais amazônicos

Hannah Franco
fonte

Protesto em Belém viraliza após boato de açaí jogado no Ver-o-Peso. (Reprodução/X)

Imagens que circularam nas redes sociais na última segunda-feira (10/11) mostram manifestantes despejando um líquido escuro sobre a Pedra do Peixe, no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém. As imagens rapidamente ganharam repercussão e foram divulgadas como se os ativistas tivessem jogado 20 litros de açaí durante o protesto. A informação, no entanto, é falsa.

O ato fazia parte de uma manifestação simbólica organizada pela Rede Cuíra, grupo formado por jovens defensores dos manguezais amazônicos, e teve como objetivo alertar para os riscos da exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

O que realmente aconteceu

Segundo participantes da organização, o líquido usado não era açaí, mas anelina (corante), escolhido por sua semelhança com a cor do petróleo. A ação integrou o movimento “Manguezais Livres de Petróleo”, que denuncia os impactos ambientais e sociais da perfuração de poços em águas profundas na Margem Equatorial, faixa marítima que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte.

Após o ato, os próprios participantes limparam o local, sem deixar resíduos ou causar danos ambientais. A manifestação coincidiu com a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Durante o protesto, os manifestantes exibiram cartazes com a mensagem “Manguezais Livres” e instalaram um caranguejo gigante, símbolo da vida nos mangues amazônicos. O grupo também reivindicou uma transição energética justa e escuta das comunidades tradicionais na formulação das políticas ambientais.

As fotos viralizaram e levaram à circulação de fake news nas redes sociais, com publicações que apontavam “desperdício de açaí”. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Rede Cuíra e mantém o espaço aberto para esclarecimentos adicionais.

