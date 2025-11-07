Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Yellow Zone da COP30 reúne parteiras, doulas e curandeiras para discutir saberes da Amazônia

Evento do Instituto Negrytar reúne parteiras, doulas e mestras da cultura amazônica neste sábado (8/11), no bairro do Jurunas

Hannah Franco
fonte

Evento do Instituto Negrytar faz parte da Yellow Zone da COP30 e reúne mulheres da Amazônia que preservam saberes ancestrais. (Divulgação)

O Espaço EcoAmazônias, no bairro do Jurunas, em Belém, recebe neste sábado (8/11), a partir das 16h, o Encontro de Parteiras, Doulas, Curandeiras e Mestras de Cultura: Saberes Ancestrais do Parto, do Corpo e da Cura. O evento integra a Yellow Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e faz parte do circuito Cuidado e Clima, promovido pelo Instituto Procomum. A realização é do Instituto Negrytar.

O encontro faz parte da programação aberta da conferência, que começa oficialmente em 10 de novembro, e busca promover debates sobre saberes tradicionais, saúde, território e meio ambiente.

Encontro reúne parteiras do Marajó e lideranças femininas

A atividade contará com a presença de parteiras tradicionais do arquipélago do Marajó, representadas por Maria Augusta, presidente da Associação das Parteiras Tradicionais de Breves (Asparmub). A roda de conversa será mediada por Danielle Souza, historiadora, antropóloga, professora universitária e ativista indígena.

Participam ainda Saloméia Pantoja Barros e Maria José Farias, que irão compartilhar experiências e práticas ligadas à autonomia do corpo feminino, cuidado comunitário e valorização dos saberes locais.

A programação também inclui apresentações culturais de Mestra Bigica, referência no carimbó paraense e idealizadora do grupo feminino Sereia do Mar, e do grupo As Boiúnas de Marapanim, formado exclusivamente por mulheres. As apresentações destacam o protagonismo feminino, a preservação das tradições amazônicas e a importância da economia criativa para comunidades locais.

Saberes tradicionais e meio ambiente

Segundo Joyce Cursino, fundadora do Instituto Negrytar, o encontro pretende destacar o papel das mulheres na preservação da vida e da floresta, integrando os saberes ancestrais ao debate sobre justiça climática.

“Quando falamos em manter a floresta em pé, estamos também falando em manter vivas as mulheres que geram, curam e sustentam essa floresta. As parteiras são guardiãs da vida e seus saberes são tecnologias de cuidado e resistência diante das crises que mais atingem as periferias urbanas e as comunidades tradicionais. Esse encontro é um chamado para reatar o elo entre corpo, natureza e comunidade, e lembrar que o futuro da Amazônia começa no ventre”, explica Cursino.

Serviço

Encontro de Parteiras, Doulas, Curandeiras e Mestras de Cultura: Saberes Ancestrais do Parto, do Corpo e da Cura

Data: sábado, 8 de novembro de 2025

Horário: a partir das 16h

Local: Espaço EcoAmazônias – Rua Tamoios, 624, Jurunas, Belém

Palavras-chave

COP 30

negrytar
Cultura
