O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ativistas projetam mensagem em prédio de Belém por justiça climática durante a COP30

Oxfam Brasil e Aliança dos Povos Pelo Clima usam arte urbana para cobrar justiça climática em Belém

Hannah Franco
fonte

Projeção em prédio de Belém cobra ação contra crise do clima na COP30 (Tarso Sarraf/O Liberal)

A Oxfam Brasil, organização não governamental que atua em temas de desenvolvimento socioambiental, junto com a Aliança dos Povos Pelo Clima, realizou na noite desta segunda-feira (10/11) uma projeção artística em um prédio de Belém, nas proximidades da avenida Presidente Vargas, com uma mensagem em defesa da justiça climática.

A intervenção marcou o encerramento do primeiro dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece na capital paraense. Na fachada do edifício, a frase projetada dizia: “O tempo para fazer justiça climática está acabando. Os culpados pela crise devem pagar a conta.”

Além das projeções, uma cobra cenográfica instalada no chão interagiu com as imagens exibidas na fachada. O elemento faz referência ao slogan “A gente cobra”, utilizado pela Aliança dos Povos Pelo Clima em suas campanhas.

“O mote da ação será o globo terrestre dentro de uma ampulheta, com areia caindo. Frases alertarão que o tempo para a justiça climática está acabando, e que os responsáveis precisam pagar pelos prejuízos ambientais no mundo”, revela Viviana Santiago, diretora-executiva da Oxfam Brasil. 

image Instalação “A gente cobra”, em Belém, durante ação por justiça climática na COP30. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Relatório aponta concentração de emissões entre os mais ricos

A ação foi inspirada no relatório “Saque Climático: como poucos poderosos estão levando o planeta ao colapso”, publicado recentemente pela Oxfam Internacional. O estudo mostra que o 0,1% mais rico da população mundial é responsável por emissões diárias de carbono superiores às de metade da humanidade em um ano inteiro.

Segundo a pesquisa, os bilionários utilizam sua influência econômica e política para manter a dependência global de combustíveis fósseis, o que maximiza lucros e agrava a crise climática. Aproximadamente 60% dos investimentos dos super-ricos estão aplicados em setores de alto impacto, como petróleo, gás e mineração.

De acordo com o relatório, as carteiras de investimento de 308 bilionários emitem juntas mais carbono do que 118 países somados. Em média, um bilionário gera 1,9 milhão de toneladas de CO₂ por ano apenas com seus investimentos — o equivalente a cerca de 10 mil voltas ao mundo em jato particular.

A Oxfam afirma que a taxação das grandes fortunas e investimentos poluentes seria uma forma de reequilibrar a responsabilidade climática e garantir recursos para financiamento de ações sustentáveis nos países mais vulneráveis.

oxfam

Participação da Oxfam na COP30

Durante a COP30, a Oxfam Brasil participará de diversas atividades e debates sobre financiamento climático e justiça social. No sábado (15/11), a organização conduzirá o painel “Financiamento Climático: Caminhos para a Implementação da NDC e a Promoção da Justiça Climática”, na Blue Zone, espaço oficial da conferência.

A sessão abordará o papel do financiamento internacional na implementação das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e nas estratégias para ampliar a justiça climática, com base em relatórios recentes da Oxfam Brasil e da Oxfam International.

.
