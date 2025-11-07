Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ativistas alemães protestam em Belém por justiça climática no 2º da Cúpula do Clima

Manifestantes alemães cobram ações mais eficazes para combater as mudanças climáticas enquanto líderes mundiais discutem temas cruciais na Cúpula de Líderes.

Jéssica Nascimento e Mathaus Pauxis
fonte

Manifestantes alemães durante protesto em Belém. (Foto: Mathaus Pauxis | Liberal +)

Na manhã desta sexta-feira (7), o movimento "Fridays for Future Germany" tomou as ruas de Belém, em protesto por justiça climática, na véspera da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Os manifestantes se posicionaram nas imediações do Pavilhão da COP 30, durante o segundo e último dia da Cúpula de Líderes, que reúne delegações internacionais para discutir temas como a transição energética, o décimo aniversário do Acordo de Paris e o financiamento climático. O grupo, que ficará até o fim do evento, exige maior comprometimento das nações para mitigar os impactos da crise climática.

O "Fridays for Future Germany" é conhecido por suas mobilizações globais em prol da Justiça Climática. A delegação de manifestantes alemães chegou a Belém com o objetivo de pressionar líderes mundiais durante a COP 30. Os ativistas estão focados em exigir ações imediatas para combater a crise climática e cobrar dos governos internacionais o cumprimento de metas mais ambiciosa

Cúpula de Líderes da COP 30

Enquanto os manifestantes se concentram perto do Pavilhão da COP 30, os líderes mundiais estão reunidos em um dos maiores encontros internacionais sobre mudanças climáticas. Na quinta-feira (6), iniciou-se o primeiro dia da Cúpula de Líderes, um evento preparatório para a conferência oficial

A agenda do dia foi dominada por discussões sobre a transição energética e o financiamento climático. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu as discussões, conduzindo as sessões com as 143 delegações internacionais presentes.

O segundo e último dia da Cúpula de Líderes, nesta sexta-feira (7), terá debates decisivos sobre a transição energética global, além de uma avaliação dos 10 anos do Acordo de Paris, com foco nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e no financiamento climático. 

Em dois momentos importantes, os líderes internacionais terão a oportunidade de apresentar perspectivas e compromissos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. 

 

Palavras-chave

cop 30

cúpula do clima

belém
