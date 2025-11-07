Participantes da Cúpula dos Líderes usam patinetes elétricos como meio de transporte
Com o bloqueio total na avenida Brigadeiro Protásio e parcial em outras vias de Belém, veículos comuns não podem transitar até o local de entrada do evento
No segundo dia da Cúpula dos Líderes, em Belém, participantes decidiram usar patinetes elétricos como meio de transporte. Devido ao bloqueio total na avenida Brigadeiro Protásio e parcial em outras vias, que não permite a passagem de carros, motos e ônibus comuns, é preciso caminhar até a entrada do evento. Nessa sexta-feira (7), uma alternativa foi adotada para chegar ao local de reuniões.
A cúpula antecede, pela primeira vez, uma Conferência das Partes (COP) da Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse ano, ocorre a 30ª edição do principal e maior evento de debates climáticos e ambientais. Mais de 140 países são representados por delegações na capital do Pará.
