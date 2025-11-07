Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Participantes da Cúpula dos Líderes usam patinetes elétricos como meio de transporte

Com o bloqueio total na avenida Brigadeiro Protásio e parcial em outras vias de Belém, veículos comuns não podem transitar até o local de entrada do evento

Lívia Ximenes
fonte

Patinetes são adotados como meio de transporte durante a Cúpula dos Líderes, em Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

No segundo dia da Cúpula dos Líderes, em Belém, participantes decidiram usar patinetes elétricos como meio de transporte. Devido ao bloqueio total na avenida Brigadeiro Protásio e parcial em outras vias, que não permite a passagem de carros, motos e ônibus comuns, é preciso caminhar até a entrada do evento. Nessa sexta-feira (7), uma alternativa foi adotada para chegar ao local de reuniões.

VEJA MAIS

image Cúpula dos Líderes: participantes chegam para 2º dia de evento
A programação que antecede a COP 30 encerra nessa sexta-feira (7), em Belém

image R70: 'Desaparecimento das florestas tropicais', diz ministro do Meio Ambiente da Noruega sobre risco
Andreas Bjelland Eriksen, ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega, ontem, na Cúpula do Clima. País anunciou o aporte de US$ 3 bilhões nos próximos 10 anos para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre.

image Confira a agenda do presidente Lula durante o segundo dia da Cúpula do Clima em Belém
Programação presidencial na capital paraense segue com compromissos relacionados à COP 30

image Participantes da Cúpula dos Líderes usam os patinetes elétricos para chegarem ao local do evento (Thiago Gomes / O Liberal)

A cúpula antecede, pela primeira vez, uma Conferência das Partes (COP) da Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse ano, ocorre a 30ª edição do principal e maior evento de debates climáticos e ambientais. Mais de 140 países são representados por delegações na capital do Pará.

Clique aqui e acompanhe tudo sobre a COP 30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cúpula dos lideres

Cúpula do Clima

COP 30

belém sede da cop 30

belém
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda