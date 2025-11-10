Capa Jornal Amazônia
Belém

Viagens para Cotijuba começam a ser realizadas no novo Porto da Tamandaré

Embarcações do porto de Icoaraci para a ilha continuam saindo todos os dias

O Liberal
fonte

Porto da Tamandaré começou a operar viagens para Cotijuba. (Agência Pará / Bruno Cecim)

Os passageiros para a ilha de Cotijuba, em Belém, começaram a ter uma nova opção de embarque com o início das operações do novo Terminal Hidroviário da Tamandaré. A partir de agora, a empresa Transporte Braga fará o transporte todos os dias para a ilha, a partir do mais novo porto da capital paraense. As viagens no trapiche de Icoaraci continuam em funcionamento com o Geladão fluvial, em horários determinados, e pela cooperativa de barqueiros de Cotijuba.

Os passageiros poderão fazer o trajeto Cotijuba para Tamandaré, às 5h40, de segunda a domingo e nos feriados. Já a ida do Porto da Tamandaré para o trapiche de Cotijuba será realizada sempre às 12h, de segunda a sexta-feira. Nos sábados, domingos e feriados, as viagens da Tamandaré para Cotijuba serão realizadas às 8h. A passagem custa R$15,00.

O novo porto da Tamandaré começou a operar no início deste mês de novembro e passou a concentrar todas as embarcações que antes operavam no porto do Ver-o-Peso. O novo espaço, entregue pelo governo do Pará, para modernizar a infraestrutura portuária da Região Metropolitana de Belém foi projetado para garantir mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros, como um dos legados da COP 30.

Funcionamento - As operações no Terminal da Tamandaré iniciam diariamente às 5h50 e seguem até 18h30. As travessias para Barcarena ocorrem a cada 30 minutos, com a operação regular de quatro empresas autorizadas e fiscalizadas pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), o que garante segurança e regularidade no serviço. Uma lancha extra, em parceria com o município de Barcarena, faz o transporte exclusivo de estudantes, às 22h. O valor da passagem é tarifa única de R$ 17,58, com gratuidade para pessoas a partir de 65 anos, crianças menores de seis anos e pessoas com deficiência.

Icoaraci – A opção de travessia de Icoaraci continuará em funcionamento diário. As lanchas “geladão” fazem a travessia Icoaraci para Cotijuba diariamente às 9h, e às 18h30. O trajeto de Cotijuba para Icoaraci ocorre todos os dias às 6h e 17h. Aos sábados, domingos e feriados, a travessia ganha o reforço de mais um horário ao meio-dia nos dois sentidos. Os passageiros ainda tem a opção das embarcações da cooperativa de barqueiros que realizam viagens diariamente a cada hora.

 

SERVIÇO: Viagens para Cotijuba

Porto da Tamandaré

Valor da passagem: R$15,00

Horários de Embarque

Cotijuba - Tamandaré
Segunda a domingo e feriados - 5:40h.

Tamandaré - Cotijuba
Segunda a sexta - 12:00h.
Sábado, domingo e feriados: 8:00h.

 

Trapiche de Icoaraci

Horários de Embarque

De segunda a sexta:

Cotijuba - Icoaraci: 06:00h e 17:00h

Icoaraci - Cotijuba: 09:00h e 18:30h

Sábado, Domingo e Feriados:

Cotijuba - Icoaraci: 06:00h, 12:00h e 17:00h

Icoaraci - Cotijuba: 09:00h, 12:30h e 18:30h

Valor da passagem

Segunda a sexta: R$ 4,60
Sábado, Domingos e Feriados: R$ 9,20

Obs.: Aceita meia-passagem.

terminal hidroviário da tamandaré

porto da tamandaré

ilha de cotijuba

belém
