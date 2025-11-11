Belém ganha ponto de coleta que paga Pix por recicláveis

A população de Belém poderá transformar resíduos recicláveis em dinheiro, com pagamento via Pix. A capital paraense passa a contar com a Estação Preço de Fábrica, primeira unidade do tipo no estado, que será inaugurada nesta quarta-feira (12) na praça Princesa Isabel. A ação marca a realização da COP 30 na cidade e fortalece o compromisso com a economia circular na região amazônica.

A estação propõe um novo modelo de logística reversa e vai remunerar, acima dos valores de mercado, pessoas que entregarem materiais recicláveis como vidro, papel e plástico. O pagamento será diretamente via Pix, conforme o peso do material entregue. A iniciativa é do Grupo Boticário em parceria com a startup Green Mining.

Como ganhar PIX com materiais recicláveis

Qualquer pessoa pode participar. Basta se cadastrar gratuitamente no aplicativo Green Mining, disponível para Android e iOS. Após o cadastro, o usuário informa os materiais que pretende descartar e leva até o ponto de coleta. No local, os resíduos são pesados e registrados. A cada entrega, um recibo é gerado. Quando o valor acumulado atingir R$ 10, o sistema realiza o depósito automático via Pix, sempre às sextas-feiras.

Materiais aceitos pela estação em Belém

Vidro

Papel branco, papelão e papel cartão

Plástico PET nas cores verde, transparente e azul (de água mineral)

Parceria busca fortalecer economia circular

Segundo Luis Meyer, diretor de ESG do Grupo Boticário, a inauguração da estação durante a COP 30 reforça o compromisso da empresa com ações sustentáveis: “Buscamos minimizar os impactos ambientais e gerar renda, especialmente em uma região com desafios únicos”, afirmou.

Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, também destacou o impacto social da iniciativa. “Queremos levar dignidade aos catadores autônomos e fortalecer uma rede colaborativa de reciclagem”, disse.

Para João Zeni, diretor de Sustentabilidade da Electrolux Group América Latina, a parceria valoriza a base da cadeia de reciclagem e conecta propósito à prática.

Compromissos ambientais do Grupo Boticário

A empresa pretende destinar à reciclagem 45% das embalagens geradas anualmente até 2030. Também busca reduzir em 15% a intensidade de resíduos por unidade vendida, como parte dos seus Compromissos para o Futuro, alinhados às metas globais de combate às mudanças climáticas.

A estação também tem apoio da Prefeitura de Belém e da Electrolux Group, que amplia o escopo de coleta incluindo eletrodomésticos, além dos recicláveis convencionais. A meta é fortalecer a cadeia local de resíduos sólidos e oferecer novas oportunidades de renda.