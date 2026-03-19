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Nova Rua da Marinha é entregue e pretende reduzir congestionamentos em Belém

A via interliga as avenidas Augusto Montenegro e Centenário, criando um novo eixo estratégico de tráfego para a capital paraense e Região Metropolitana

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a nova Rua da Marinha. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A obra de prolongamento e duplicação da nova Rua da Marinha, em Belém, foi entregue nesta quinta-feira (19/3). A via interliga as avenidas Augusto Montenegro e Centenário, criando um novo eixo estratégico de tráfego para a capital paraense e Região Metropolitana, beneficiando diretamente cerca de 200 mil pessoas.

A nova avenida tem quase 3,4 quilômetros de extensão e, após a intervenção realizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), pretende reduzir congestionamentos, aumentando a segurança viária. Com a obra, estima-se que a via absorva um volume superior a 20 mil veículos por dia. 

Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, a Rua da Marinha se torna um novo padrão urbano e de organização para os bairros da capital. "Isso compõe um plano estratégico de estrutura e logística de toda essa região. Hoje, foi entregue a Nova Rua da Marinha e, em um futuro próximo, vamos avançar por essa via até o Mangueirão, uma alternativa de fluxo para o estádio pegando a margem do Igarapé São Joaquim, ligando com a Júlio César para aquela região da cidade”, destacou.

“Ao mesmo tempo, abrindo caminho até a Mário Covas. É assim que se pensa o planejamento urbano, fazendo com que as obras públicas acompanhem o crescimento populacional", continuou o chefe do poder Executivo estadual.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, enfatizou a importância do investimento em um novo corredor de tráfego urbano em Belém. "Essa é uma obra importante para a cidade e região metropolitana. Ela representa diálogo, cooperação, trabalho árduo e visão de futuro. Quem mora aqui sabe a diferença dessa obra. Antes, demorava uma hora para sair e uma hora para chegar. Agora, as pessoas têm mais tempo de descanso com a família, para viver. É bom andar, conversar com a população e ouvir que essa é uma nova área com infraestrutura e lazer", enfatizou a vice-governadora Hana.

"Essa obra é extraordinária, fundamental para desafogar o trânsito, garantindo uma trafegabilidade melhor em Belém, tudo isso com diversidade e preservação da natureza. Hoje é mais uma prova de que quando se trabalha em conjunto, focado nos resultados, a cidade cresce", falou o prefeito de Belém, Igor Normando. 

A Nova Rua da Marinha conta com duas pistas de mão dupla, com três faixas cada, além de canteiro central, que recebeu o plantio de cerca de 260 árvores, playground, academia ao ar livre, ciclofaixa e novas redes de drenagem e calçadas, atendendo às normas de acessibilidade.

O técnico em telecomunicação José Ribeiro conta que a obra da Nova Rua da Marinha trouxe mais infraestrutura para a região a partir do prolongamento da via e a urbanização com áreas de lazer.

"Aqui melhorou 100%. Antes era uma ruazinha, nem metade do que se tem hoje. Agora tem mobilidade tanto para quem vai à Augusto Montenegro ou a Centenário. Também tem essa área aqui para a musculação, importante para estarmos sempre nos movimentando. A gente pode caminhar pelo canteiro, pelas calçadas, por exemplo, coisa que antes era impensável. Então, foi mais um ganho para a população. Hoje nós temos a segurança de andar por aqui", falou José Ribeiro.

A aposentada Ana Célia Lima afirma que a entrega da Nova Rua da Marinha transformou para melhor o dia a dia dos moradores da Marambaia e de quem precisa transitar pela via. "Aqui era uma rua pequena, cheia de buracos. Não tinha como caminhar, as calçadas estavam quebradas. Hoje, isso daqui para nós é tudo de bom. Se eu quisesse caminhar, me exercitar, tinha que ir para a área do Mangueirão. Agora a gente pode fazer isso aqui mesmo, pertinho de casa. Está tudo uma maravilha, gratidão ao governo", afirmou. 

A obra de prolongamento e duplicação da Nova Rua da Marinha tem investimento de R$ 253 milhões, por meio de uma parceria entre o Governo do Pará e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e gerou cerca de 300 empregos diretos.

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