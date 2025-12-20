Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Nova Diretoria da Festa de Nazaré é empossada para Círio 2026

Cerimônia ocorreu na Casa de Plácido na noite desta sexta-feira (19)

O Liberal
fonte

Nova composição da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) tomou posse na noite desta sexta-feira (19). (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A nova Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para o Círio 2026 foi empossada nesta noite desta sexta-feira (19), em cerimônia na Casa de Plácido. A composição terá como novo diretor presidente o padre Francisco Chagas Maria Santos da Silva.

A diretoria Administrativo-financeira continuará com o coordenador Antônio Luís Ferro de Sousa, que seguirá para o último ano a frente da DFN. Juntamente com ele, estarão o diretor secretário Sérgio Oliva Reis, o diretor assessor jurídico João Aquino Pinto Neto e o diretor financeiro Humberto Catunda de Moura Filho.

Veja a composição da Diretoria da Festa de Nazaré 2026:

CONSELHO CONSULTIVO

Presidente - Dom Júlio Endi Akamine
Presidente da Diretoria da Festa - Pe. Francisco Chagas Maria Santos da Silva
Provincial Barnabita - Pe. José Maria Andraci Souza Rocha
Pároco de Nazaré - Pe. Francisco Cavalcante Junior
Diretor Coordenador Círio 2025 / 2026 - Antônio Luís Ferro de Sousa
Diretor Coordenador Cirio 2022/2023/2024 - Antônio Massoud Salame
Diretor Secretário 2026 - Sergio Olivia Reis

Diretoria Administrativo-Financeira:

Diretor Coordenador - Antônio Luís Ferro de Sousa 

Diretoria de Arraial e Arrecadação - Rodrigo da Silva Cardoso

Diretoria de Decoração - Pedro Antônio Mufarrej Haje

Diretoria de Engenharia e Patrimônio - Antônio Massoud Salame

Diretoria de Evangelização - Jorge Xerfan Neto

Diretoria de Eventos - Claudio Acatauassú Nunes

Diretoria de Markting - Osvaldo Diniz Mendes

Diretoria de Procissões - Mario José Tuma Junior

Diretores Beneméritos: Antônio Cesar Azevedo Neves; Antônio Flavio Pereira Américo; Augusto Cezar Almeida Vasconcelos; Jorge Xerfan Neto; e Oswaldo Diniz Mendes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

posse da diretoria da festa de nazaré

Diretoria da Festa de Nazaré

Círio de Nazaré 2026
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

VEM BUSÃO

Prefeitura lança aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real em Belém

Vem Busão permite consultar localização dos ônibus, itinerários e tempo de chegada aos pontos em Belém

16.12.25 20h26

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

Belém

Protesto, confusão, spray de pimenta e mais; saiba o que aconteceu na Câmara Municipal de Belém

Nesta quarta-feira (17/12), manifestantes estiveram no local para protestar contra reajuste de IPTU e outras mudanças

17.12.25 15h05

TRANQUILIDADE

Tranquilidade marca primeiro dia sem 21 linhas de ônibus após Belém integrar BRT Metropolitano

A partir desta segunda-feira (15), entrou oficialmente em vigor a descontinuidade de 21 linhas de ônibus que atendem Belém, Ananindeua e Marituba

15.12.25 16h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda