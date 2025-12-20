Nova Diretoria da Festa de Nazaré é empossada para Círio 2026

A nova Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para o Círio 2026 foi empossada nesta noite desta sexta-feira (19), em cerimônia na Casa de Plácido. A composição terá como novo diretor presidente o padre Francisco Chagas Maria Santos da Silva.

A diretoria Administrativo-financeira continuará com o coordenador Antônio Luís Ferro de Sousa, que seguirá para o último ano a frente da DFN. Juntamente com ele, estarão o diretor secretário Sérgio Oliva Reis, o diretor assessor jurídico João Aquino Pinto Neto e o diretor financeiro Humberto Catunda de Moura Filho.

Veja a composição da Diretoria da Festa de Nazaré 2026:

CONSELHO CONSULTIVO

Presidente - Dom Júlio Endi Akamine

Presidente da Diretoria da Festa - Pe. Francisco Chagas Maria Santos da Silva

Provincial Barnabita - Pe. José Maria Andraci Souza Rocha

Pároco de Nazaré - Pe. Francisco Cavalcante Junior

Diretor Coordenador Círio 2025 / 2026 - Antônio Luís Ferro de Sousa

Diretor Coordenador Cirio 2022/2023/2024 - Antônio Massoud Salame

Diretor Secretário 2026 - Sergio Olivia Reis

Diretoria Administrativo-Financeira:

Diretor Coordenador - Antônio Luís Ferro de Sousa

Diretoria de Arraial e Arrecadação - Rodrigo da Silva Cardoso

Diretoria de Decoração - Pedro Antônio Mufarrej Haje

Diretoria de Engenharia e Patrimônio - Antônio Massoud Salame

Diretoria de Evangelização - Jorge Xerfan Neto

Diretoria de Eventos - Claudio Acatauassú Nunes

Diretoria de Markting - Osvaldo Diniz Mendes

Diretoria de Procissões - Mario José Tuma Junior

Diretores Beneméritos: Antônio Cesar Azevedo Neves; Antônio Flavio Pereira Américo; Augusto Cezar Almeida Vasconcelos; Jorge Xerfan Neto; e Oswaldo Diniz Mendes.