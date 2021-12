'Natal dos Ribeirinhos' leva brinquedos e serviços a comunidades no Combu neste sábado (11)

Por iniciativa do Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN), Sociedade Amigos da Marinha no Pará (Soamar-PA) e Serviço Social da Indústria (SESI), foi concluída neste sábado (11) a programação do “Natal dos Ribeirinhos”, ação voluntária realizada todos os anos junto às comunidades ribeirinhas no Pará. Este ano, o evento se deu nos dias 7 e 11 deste mês, para contemplar comunidades da Ilha do Combu, em Belém (PA). Nesse caso, foram doados 800 cestas básicas, 600 brinquedos, 600 livros infantis, 100 kits de higiene bucal, além de 80 coletes salva-vidas.

Neste sábado, foi realizada celebração ecumênica por capelães navais, prestadas orientações de saúde bucal com militar dentista, proferida palestra sobre segurança da navegação e feita a prevenção ao escalpelamento (acidentes navais envolvendo o couro cabeludo de passageiras). Durante a entrega dos coletes, foram repassadas, didaticamente, instruções para as crianças e familiares sobre o manuseio e a importância do uso da proteção de eixo do motor das embarcações contra o escalpelamento.

O “Natal dos Ribeirinhos” ganhou reforço com doação de alimentos feita pelo SESI Pará e brinquedos arrecadados junto a membros da Soamar-PA. O repasse de livros infantis resultou da campanha “Maré do Saber”, por meio da qual navios da Marinha levam livros para comunidades no interior do Pará.

Crianças e adolescentes recebem livros no "Natal dos Ribeirinhos" (Marinha do Brasil / Divulgação)

A ação contou com a presença do comandante do 4º Distrito Naval, vice-almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa; de integrantes da Soamar-PA; do Hospital Naval de Belém; da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte e do Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4).