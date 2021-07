Não vai viajar? Saiba o que fazer em Belém durante os finais de semana

Julho chegou e com ele vêm as praias, balneários e viagens. Para quem prefere ficar na capital paraense e aproveitar as férias escolares com a família, a cidade tem uma vasta programação com museus, bares, orlas e lugares que oferecem conexão com a natureza e a fauna. As opções são muitas, mas seja qual for a escolha, é importante não esquecer as medidas de segurança contra a pandemia de covid-19, como uso de máscara e manter os cuidados básicos de higiene.

Turismo religioso e patrimônio histórico

Para quem adora um passeio histórico, a Cidade Velha é uma boa opção. É o bairro mais antigo da cidade e nele se concentram diversos pontos turísticos, como:

- Casa das Onze Janelas: construção histórica que abriga restaurantes e o Museu de Arte, com arte moderna e contemporânea. Ideal para acompanhar o pôr do sol da cidade. O funcionamento nos fins de semana é das 9h às 13h00. A entrada é gratuita para grupos agendados, idosos (acima de 60 anos), crianças (até 07 anos), portadores de necessidades com um acompanhante e militar fardado. Ingresso: R$ 4,00/ R$ 2,00 (estudantes)

- Forte do Castelo: erguido para defender a cidade de invasões. o ponto turístico, com vista para o rio Guamá e o mercado Ver-o-Peso, tem canhões originais expostos no pátio interno. Na sala de exposição permanente, há peças de cerâmica e um pouco da história indígena contada por muiraquitãs e amuletos. O horário de funcionamento é das 9h às 17h. A entrada tem preço único de R$ 4. Para pessoas a partir de 60 anos, PCDs, crianças de até 12 anos, professores e estudantes com identificação atualizada, a entrada é gratuita.

- Igreja de Santo Alexandre: construída em 1698 e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é uma importante construção em estilo barroco e também abriga o Museu de Arte Sacra. A visitação pode ser feita entre 10h às 17h

- Catedral Metropolitana de Belém: é a sede da Arquidiocese de Belém, construída no estilo neoclássico e barroco. Tem missas diariamente e pelo site (arquidiocesedebelem.com.br) você pode conferir todos os horários disponíveis.

Catedral Metropolitana de Belém (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Contato com a natureza e boas energias

Se a ideia é um roteiro mais leve, contato com a natureza e apreciação dos benefícios que o ar livre oferece, eis algumas opções para aproveitar:

- Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves: localizado no bairro do Marco, é uma boa alternativa para levar as crianças, que poderão desfrutar da fauna e flora, e dos 430 animais de 29 espécies catalogadas pelos profissionais do espaço, que funcionam de quarta a domingo, das 9h às 16h. A entrada custa R$ 2 para crianças a partir de 7 anos e aceita meia-entrada com carteirinha de estudante. Gratuidade para idosos a partir de 60 anos e estudantes da rede pública.

- Complexo Ver-o-Rio: Os visitantes do Ver-o-Rio podem apreciar as comidas típicas, shows musicais e culturais e passeios de pedalinho. Localizado no bairro Umarizal, o local possui bar, playground e um marégrafo-aparelho, que mede o nível da maré. O local é aberto ao público.

- Estação das Docas: O antigo porto fluvial, localizado às margens da Baía do Guajará, é um local propício para o lazer. O Complexo Turístico Cultural conta com várias opções gastronômicas, feiras de artesanato e até música ao vivo para embalar a noite.

- Passeio de barco: Ainda na Estação, é possível contemplar o pôr-do-sol nos rios, furos e igarapés, em um passeio de barco, com embarque e desembarque por uma empresa de turismo. A empresa funciona de terça-feira a domingo e oferece vários passeios, entre eles, o “Orla ao Entardecer”. Os preços variam de R$ 30 a R$ 330 por pessoa, dependendo do roteiro.

- Parque Estadual do Utinga: é uma unidade de conservação estadual que possui florestas, lagos e igarapés. É uma excelente opção para caminhadas, trilhas, andar de bicicleta ou simplesmente para apreciar a paisagem. O local com entrada gratuita fica localizado na avenida João Paulo II, no bairro Curió Utinga.

- Mangal das Garças: parque ecológico com uma área de cerca de 40 mil metros quadrados às margens do rio Guamá. Funciona de 8h às 18h. A entrada é gratuita e só são pagos os espaços monitorados. O valor de cada espaço é de R$ 5 por pessoa.

- Portal da Amazônia: A Orla de Belém é um ambiente ideal para atividades ao ar livre. O local possui área de lazer, incluindo quadras de esporte, equipamentos de ginástica, restaurantes e quiosques. O complexo é aberto ao público e fica no limite entre a Cidade Velha e o bairro Jurunas, ao lado do Mangal das Garças.

- Orla de Icoaraci: O local proporciona um passeio com vista para a baía do Guajará. Na rota é possível fazer uma parada na Feira de Artesanato do Paracuri, que recebe os visitantes com diversas barracas especializadas na cerâmica típica do Pará. A orla do distrito de Icoaraci está distante 20 km do centro de Belém.

Estação das Docas (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Balneários para pegar sol ou refrescar

No período de verão amazônico, os balneários oferecem um momento refrescante e divertido, com atividades para todos os públicos. Confira algumas opções para quem não quer ir muito longe.

- Parque dos Igarapés : O Complexo, localizado no bairro Satélite em Belém, conta com piscina de água natural, trilha para caminhadas, restaurante, chalés para hospedagem. Há um circuito esportivo para todas as idades, envolvendo atividades como arvorismo, rapel, escalada, tirolesa, paintball e sobrevivência na selva. O local funciona de 9h às 17h. Segunda, quarta e quinta, a entrada custa R$ 15; aos sábados, R$ 25; domingos e feriados custa R$ 30. As atividades no local possuem valores diversos. Crianças até 10 anos de idade e idosos acima de 60 anos não pagam a entrada.

- Ilha do Combu: Uma ótima opção para apreciar a gastronomia típica paraense. O local oferece restaurantes em forma de palafitas na beira do rio. Outras atividades que podem ser feitas no local são trilhas na floresta e banho de rio. A ilha fica a cerca de 15 minutos de barco da capital, para chegar até lá é necessário contratar o serviço de embarcação localizado na praça Princesa Isabel. O valor da viagem custa entre R$ 10 e R$ 15.

Ilha do Combu (Divulgação)

Praças para passeios em família, casal ou esportes

Para quem curte passeios mais curtos ou um piquenique com familiares e amigos, os melhores locais são as praças de Belém.

- Praça Batista Campos: possui uma área ampla e arejada propícia para passeios e piqueniques no início da manhã ou final da tarde. A área fica situada no quadrilátero formado pela avenida Serzedelo Corrêa, rua dos Mundurucus, rua dos Tamoios e travessa Padre Eutíquio.

- Praça da República: proporciona passeios ao ar livre, feiras de artesanato aos domingos. Além de ter ao seu entorno barracas de comida e o Theatro da Paz.

(Bruna Ribeiro e Karoline Caldeira, estagiárias, com supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades de O Liberal)