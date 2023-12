Namorada de empresário morto divulga imagens de almoço antes de tiroteio

A modelo Bianca Klamt, namorada do empresário morto após troca de tiros com policiais civis, divulgou um vídeo de um almoço que teria sido promovido na casa do companheiro antes do tiroteio, em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, Bianca aparece sorrindo e aparenta repassar orientações a funcionários sobre como organizar a mesa para o almoço. O registro foi postado pela modelo sem áudio.

Ela disse estar "chateada" com as reportagens sobre o caso e negou que tivesse ocorrendo uma festa na casa antes do tiroteio.

"Estão falando que tinha uma festa na casa, não é verdade. Estávamos tranquilos, poucas pessoas, eu estava montando um almoço. Isso foi ontem à tarde", escreveu ela após a publicação do vídeo no domingo (17).

A modelo também compartilhou fotos ao lado do namorado, o empresário Rogério Saladino, e desabafou: "Saudades desse abraço. Um dia muito difícil, nem posso acreditar", escreveu.

Ela também repostou publicações de amigos que lamentavam a morte do empresário e disse que vai "precisar de muito apoio" neste momento.

Caseiro disse que havia festa desde sexta-feira na casa

O caseiro da residência relatou às autoridades que a "festa" estava acontecendo desde a noite do dia anterior (sexta-feira, 15), segundo o delegado Fabio Pinheiro Lopes, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, em São Paulo.

"Isso é resultado de bebida com arma e acabou ocorrendo uma fatalidade. Era uma das policiais mais ativas que a gente tinha no Deic", declarou ao Balanço Geral (Record TV), lamentando a morte da investigadora no tiroteio.

O boletim de ocorrência, obtido pela emissora, também aponta que o almoço contou com "grande consumo de bebidas alcoólicas". De acordo com Pinheiro, havia alguns papelotes de droga sintética, maconha e haxixe no closet do empresário.

O caso

O tiroteio ocorreu na tarde de sábado (16) na rua Guadelupe, no bairro Jardim América, na zona oeste de São Paulo, e deixou três mortos.

Foram mortos o proprietário da casa, Rogério Saladino dos Santos, 56; o vigilante particular da casa, Alex James Gomes Mury, 49; e a investigadora da Polícia Civil, Milene Bagalho Estevam, 39.

Tudo teria iniciado com a ida de uma dupla de policiais à rua para investigar um furto em uma residência da região que havia acontecido na sexta-feira (15).

A equipe da polícia fazia vigia no perímetro quando foi alvejada pelo proprietário da casa. Os agentes estavam fazendo "campana" e tentaram pedir imagens na casa ao lado de onde teria ocorrido o furto.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a policial tocou a campainha de uma casa para pedir ao proprietário imagens das câmeras de segurança.

Um vizinho, que teria ficado sabendo do furto, acreditou que os policiais seriam, na verdade, os criminosos e teria avisado o proprietário da casa. O dono da casa e um funcionário, que seria Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador, teriam disparado contra os policiais.

O dono da casa recebeu a policial a tiros e o agente que acompanhava a investigadora também disparou, ainda de acordo com a SSP-SP.

"O colega dela reagiu e acertou o atirador. Um funcionário pegou a arma do chão para atirar nos policiais e também foi baleado", informou a pasta por meio de nota.

O caso foi registrado como homicídio e morte decorrente de intervenção policial na Divisão de Homicídios do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que investiga o caso.

O resgate foi acionado após a troca de tiros. A policial e o empresário foram levados a hospitais, mas não resistiram e morreram. O vigilante morreu no local.

As quatro armas envolvidas na ocorrência foram apreendidas. Duas eram dos dois policiais civis e duas do empresário.