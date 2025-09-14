Capa Jornal Amazônia
Na praça Batista Campos, famílias buscam lazer acessível e conexão em Belém

As famílias que vivem na capital ressaltam a importância de espaços ao ar livre

Gabi Gutierrez
fonte

Famílias vêem na praça uma opção com bom custo benefício para aproveitar o final de semana (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O domingo em família é um momento de pausa, reencontro e convivência. Em Belém, a Praça Batista Campos se transforma em ponto de encontro para quem busca descansar da correria da semana e compartilhar momentos simples ao ar livre. Entre passeios com animais de estimação, brincadeiras de crianças e caminhadas em meio às árvores centenárias, o espaço se consolida como um refúgio de lazer acessível, que une gerações e fortalece vínculos. Para muitas famílias paraenses, a praça é essencial para a qualidade de vida na capital.

Lazer de domingo: economia e saúde

O lazer de domingo é sagrado para Karen Santos, 29, e Rodrigo Giovani, 30, que aproveitaram a praça com a filha, Clarice Yasmin. Para eles, o lazer ao ar livre representa uma alternativa saudável e econômica diante do aumento do custo de vida. “No shopping não se gasta menos de R$ 50, e isso só em brinquedos de dez minutos. Aqui, a gente tem opções gratuitas, em meio à natureza, que fazem bem para ela e para a gente”, explica Rodrigo.

Ele ressalta ainda que o ambiente da praça contribui para aproveitar o domingo de forma tranquila. “A gente tem boas opções aqui. Além disso, é sempre muito tranquila, não fica lotada. Ficamos muito à vontade. É diferente de estar em um espaço fechado, com muita gente ao redor. Aqui, conseguimos aproveitar o domingo de verdade”.

Arborização e segurança: fatores que atraem famílias

Esse também é o pensamento de Dayus Gonçalves e a esposa Ariana Santos. A família mantém aos domingos um ritual de convivência na Praça Batista Campos, e, para eles, a calmaria do local é um diferencial. “Temos três filhos para vigiar, então ficamos mais tranquilos aqui por ter menos gente. As crianças brincam mais à vontade também”, diz Ariana.

Para Dayus, a arborização da praça e o custo-benefício do passeio são pontos decisivos. “É o que mais nos atrai, porque conseguimos fugir do calor. Além disso, tem atividades para as crianças, é um ambiente mais conservado. Para quem tem filhos, o shopping acaba sendo oneroso. A praça é uma boa alternativa”, observa.

Ele lembra ainda que a família mantém o hábito de frequentar praças e parques desde que os filhos eram pequenos. “Sempre foi uma opção para a gente, seja aqui, no Utinga ou no Mangal. É um jeito de equilibrar lazer e economia, e de garantir que os domingos tenham um momento de qualidade em família”, completa.

Pets também aproveitam

Além de divertir as crianças, a Praça Batista Campos tem sido uma ótima opção para os “pais de pets”. A autônoma Fernanda Oliveira e o companheiro Alex Douglas levam seus cães para passear e relaxar ao ar livre. “A gente trabalha o dia inteiro e os cachorros ficam presos em casa. No fim de semana, trazemos eles para respirar um pouco de ar puro. É vantajoso para eles e para a gente também. E, claro, é um passeio econômico. Compramos só uma água e o picolé pet deles, que não pode faltar”, conta Fernanda, entre risos.

O casal também valoriza a manutenção do espaço. “Antigamente não tinha lixeira, hoje já tem. O piso está melhor para os cachorros caminharem e a manutenção tem sido mais presente. Isso faz diferença para quem frequenta”, avalia Alex.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
.
