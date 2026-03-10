Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mutirão pelo Dia da Mulher leva serviços de cidadania gratuitos ao Centur nesta sexta (13)

A programação, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), terá início às 8h

O Liberal
fonte

Defensoria Pública do Pará realiza ação de cidadania em alusão ao Mês da Mulher (Foto: Divulgação)

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, uma ação de cidadania com serviços gratuitos será realizada nesta sexta-feira (13) na Fundação Cultural do Pará (Centur), em Belém. A programação, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), terá início às 8h e contará com orientação jurídica, emissão de documentos, serviços de saúde, estética e apresentações culturais.

Durante a ação, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, como orientação jurídica, emissão de RG, encaminhamento para emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de emissão de Carteira de Trabalho Digital. E ainda, segunda via de título de eleitor e CPF, além da emissão do “RG Animal” (SinPatinhas). Também serão emitidas credenciais do Sesc e realizadas ações de educação ambiental.

A programação inclui ainda agendamentos para atendimento no Nugen de Belém e Ananindeua, além de outros serviços voltados à saúde e ao bem-estar, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, temperatura e saturação, avaliação nutricional e bioimpedância, orientações sobre saúde da mulher e saúde bucal, além de massoterapia, design de sobrancelhas e corte de cabelo.

Também estão previstas atividades físicas e de promoção da qualidade de vida, como aulão de yoga e pilates, avaliação física e vacinação para grupos prioritários, incluindo doses contra tétano, febre amarela, tríplice viral e influenza.

Direitos

A coordenadora do Nugen, defensora pública Larissa Machado, destaca que a ação busca ampliar o acesso a direitos e fortalecer a rede de proteção às mulheres. “Março é um mês simbólico para refletirmos sobre os direitos das mulheres. Mais do que marcar uma data, buscamos promover conscientização, incentivar ações concretas de enfrentamento à violência de gênero e fortalecer a rede de apoio. A ação também é um momento de oferecer orientação jurídica e incentivar o autocuidado, além de convocar toda a sociedade, inclusive os homens, a se posicionar e participar ativamente desse enfrentamento”, afirmou.

Rodas de conversa
Durante o mutirão desta sexta-feira (13), também serão realizadas rodas de conversa com os temas “Marketing e empreendedorismo” e “Que mundo queremos construir para as meninas?”, além de feira empreendedora e apresentações culturais.

Independência das mulheres

A defensora pública-geral do Estado, Mônica Belém, ressalta que iniciativas como essa também contribuem para fortalecer a autonomia das mulheres e ampliar as possibilidades de ruptura com situações de violência. “Quando ampliamos o acesso à informação, à orientação jurídica e a oportunidades de capacitação, criamos condições para que muitas mulheres possam reconstruir seus caminhos com mais autonomia. A independência financeira, o conhecimento sobre os próprios direitos e o fortalecimento da autoestima são fatores importantes para romper ciclos de violência e permitir que essas mulheres retomem suas vidas com dignidade e segurança”, afirma.

Serviço

Ação de cidadania em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Data: 13 de março
Local: Fundação Cultural do Pará (Centur)
Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Belém
Horário: 8h às 14h

