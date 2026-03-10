Mutirão pelo Dia da Mulher leva serviços de cidadania gratuitos ao Centur nesta sexta (13)

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, uma ação de cidadania com serviços gratuitos será realizada nesta sexta-feira (13) na Fundação Cultural do Pará (Centur), em Belém. A programação, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), terá início às 8h e contará com orientação jurídica, emissão de documentos, serviços de saúde, estética e apresentações culturais.

Durante a ação, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, como orientação jurídica, emissão de RG, encaminhamento para emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de emissão de Carteira de Trabalho Digital. E ainda, segunda via de título de eleitor e CPF, além da emissão do “RG Animal” (SinPatinhas). Também serão emitidas credenciais do Sesc e realizadas ações de educação ambiental.

A programação inclui ainda agendamentos para atendimento no Nugen de Belém e Ananindeua, além de outros serviços voltados à saúde e ao bem-estar, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, temperatura e saturação, avaliação nutricional e bioimpedância, orientações sobre saúde da mulher e saúde bucal, além de massoterapia, design de sobrancelhas e corte de cabelo.

Também estão previstas atividades físicas e de promoção da qualidade de vida, como aulão de yoga e pilates, avaliação física e vacinação para grupos prioritários, incluindo doses contra tétano, febre amarela, tríplice viral e influenza.

Direitos

A coordenadora do Nugen, defensora pública Larissa Machado, destaca que a ação busca ampliar o acesso a direitos e fortalecer a rede de proteção às mulheres. “Março é um mês simbólico para refletirmos sobre os direitos das mulheres. Mais do que marcar uma data, buscamos promover conscientização, incentivar ações concretas de enfrentamento à violência de gênero e fortalecer a rede de apoio. A ação também é um momento de oferecer orientação jurídica e incentivar o autocuidado, além de convocar toda a sociedade, inclusive os homens, a se posicionar e participar ativamente desse enfrentamento”, afirmou.

Rodas de conversa

Durante o mutirão desta sexta-feira (13), também serão realizadas rodas de conversa com os temas “Marketing e empreendedorismo” e “Que mundo queremos construir para as meninas?”, além de feira empreendedora e apresentações culturais.

Independência das mulheres

A defensora pública-geral do Estado, Mônica Belém, ressalta que iniciativas como essa também contribuem para fortalecer a autonomia das mulheres e ampliar as possibilidades de ruptura com situações de violência. “Quando ampliamos o acesso à informação, à orientação jurídica e a oportunidades de capacitação, criamos condições para que muitas mulheres possam reconstruir seus caminhos com mais autonomia. A independência financeira, o conhecimento sobre os próprios direitos e o fortalecimento da autoestima são fatores importantes para romper ciclos de violência e permitir que essas mulheres retomem suas vidas com dignidade e segurança”, afirma.

Serviço

Ação de cidadania em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Data: 13 de março

Local: Fundação Cultural do Pará (Centur)

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Belém

Horário: 8h às 14h