Mutirão para redução de filas no SUS é realizado, em Belém

Neste sábado (13), um mutirão com foco em reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS) para marcação de procedimentos e consultas, será realizado nos Hospitais Universitários Bettina Ferro de Souza (HUBFS) e João de Barros Barreto (HUJBB), às 7h e às 9h, em Belém. A mobilização nacional tem o objetivo de agilizar o acesso dos pacientes aos atendimentos. Em todo o país, cerca de 45 hospitais universitários administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) participam da ação. A expectativa é de que aproximadamente 20 mil procedimentos sejam marcados.

O projeto “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas” é uma iniciativa da Ebserh em parceria com o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA) e com o Ministério da Educação e da Saúde.

“O complexo hospitalar é formado por dois hospitais, Bettina Ferro e Barros Barreto, então nós vamos ter atividade de mutirão nos dois. Vamos ter consultas otorrinolaringológicas, consultas oftalmológicas, implante coclear, consultas de injeção intravítrea, tudo isso pra desobstruir as filas. As filas para otorrinolaringologia e oftalmologia são muito grandes e nós somos o único hospital do norte do país que faz implante coclear dentro do SUS”, pontuou a superintendente do CHU-UFPA, Regina Feio Barroso.

A ação é voltada exclusivamente para pacientes que já estavam na fila de espera do hospital e que foram previamente agendados pela equipe assistencial responsável.

A superintendente esclareceu quais procedimentos serão realizados no HUJBB, que prevê cerca de 350 atendimentos. "Vão ter cirurgias eletivas, vão ter cirurgias de colecistectomia e de hernioplastia, além de outros exames como colonoscopias, endoscopias, ultrassonografias, biópsias, que também é outra coisa que a demanda é muito grande, a fila é muito extensa. Vamos ter biópsia de cavidade bucal e biópsia de cabeça e pescoço, além de outros, dos exames normais de laboratório, que vão ser incorporados às chamadas OCEIS, que são as ofertas de cuidados integrados, dentro do programa do Ministério da Saúde", detalhou.

No HUBFS, 600 exames estão previstos, sendo eles: audiometrias infantis, videolaringoscopia e exames oftalmológicos. Além disso, foram realizadas 150 consultas em otorrinolaringologia e oftalmologia, bem como cirurgias, incluindo injeções intravítreas e implante coclear.

“A importância desse trabalho é aquele compromisso que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Governo Federal têm com o usuário do SUS, que é reduzir o tempo de espera para a cirurgia. Para os exames o usuário do SUS é o nosso grande objeto de trabalho e o SUS precisa ser desenvolvido de maneira mais prática e eficaz. Nós nos organizando, todas as pessoas convocadas, já foram chamadas via telefone, já estão confirmadas e a gente está pedindo que as pessoas não faltem, porque essa é uma oportunidade que o paciente tem de resolver muitas vezes o seu problema que já está em espera há algum tempo." aconselhou Regina Feio Barroso.

A faz iniciativa parte do Dia “E” do projeto Ebserh em Ação 2025 da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC). A estratégia é parceira com o programa “Agora Tem Especialistas”, que busca ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas, procedimentos diagnósticos no Brasil.

SERVIÇO:

Dia “E” Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas no CHU-UFPA/Ebserh

Data: 13 de setembro de 2025

Locais: Hospitais Universitários Bettina Ferro de Souza (HUBFS) e João de Barros Barreto (HUJBB)

Horário: 7h, no Hospital Bettina Ferro de Souza, e 9h, no Hospital João Barros Barreto