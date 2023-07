Regularização fundiária: mutirão atende moradores do conjunto Eduardo Angelim nesta quarta

Moradores do conjunto Eduardo Angelim, localizado no Parque Guajará, em Icoaraci, vão receber um mutirão decadastramento para o programa municipal de regularização fundiária "Terra da Gente". Será nesta quarta-feira (19), das 16h às 20h, na Creche Professora Renata Sales Pena, localizada no conjunto Eduardo Angelim, bairro Parque Guajará, no Distrito de Icoaraci. Numa realização da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

O objetivo é cadastrar moradores que se enquadram na política municipal de regularização fundiária de Belém, que, por algum motivo, não foram localizados pelas equipes multidisciplinares da Codem, durante o trabalho de campo realizado no conjunto. A ação é mais uma oportunidade para os moradores locais terem acesso ao título definitivo de moradia.

Está será a sétima edição do programa, que já atendeu moradores dos bairros do Jurunas, Cremação, Pedreira, Fátima, Condor e Carmelândia. As comunidades podem ter acesso ao título definitivo de moradia. Segundo informações da Codem, a meta é garantir títulos de propriedade definitiva para cerca de 15 mil famílias até o final de 2023. O programa foca nas comunidades que moram em bairros periféricos da capital paraense.

O programa social "Terra da Gente" foi iniciado em 2021 pela Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa do Pará e com o Ministério das Cidades, sendo executado pela Codem.

Serviço:

Programa social 'Terra da Gente'

Data: 19/07 (quarta-feira)

Horário: das 16h até às 20h

Localização: Creche Professora Renata Sales Pena, localizada no conjunto Eduardo Angelim, bairro Parque Guajará, no Distrito de Icoaraci.

(Vitória Reimão, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)