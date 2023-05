Linha Eduardo Angelim - Castanheira, via Terminal Mangueirão, começa a operar em Belém

Moradores do conjunto Eduardo Angelim, em Icoaraci, agora têm uma nova linha de micro-ônibus com destino ao shopping center Castanheira. A empresa Transuni começou a operar no itinerário, via Terminal Mangueirão, no dia 23 deste mês. A medida foi adotada por falta de regularidade da empresa AT - Transportes Nova Marambaia, que desistiu da operação da linha 890 – Conj. Eduardo Angelim – Terminal Mangueirão, como informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Para garantir o cumprimento da ordem de serviço com a oferta e os horários, agentes de transporte fiscalizam as saídas no terminal da linha, localizado na rua principal do conjunto, e na integração no Terminal Mangueirão. A operação da linha começa às 5h45 e termina às 22h10, de segunda-feira a sábado. Aos domingo e feriado, inicia às 6 horas e termina às 21 horas. A nova linha está em fase experimental e podem ocorrer ajustes operacionais, conforme informou o coordenador de Fiscalização e Vistoria da Semob, Raimundo Rodrigues Neto.

Os dois primeiros horários, 5h45 e 6h35, saem com lotação em pé. O ônibus das 7h25, o terceiro horário, tem saído com a capacidade de lotação sentada, 25 pessoas. “O percurso é de 9.3 km, sendo 1 km do terminal de linha, no conjunto residencial, até a avenida Augusto Montenegro”, explicou o agente de trânsito Constantino Conde, que está na fiscalização dessa ordem de serviço.