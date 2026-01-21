Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Museu das Amazônias inaugura sala de regulação sensorial para acolhimento de pessoas neurodivergente

Espaço oferece estímulos sensoriais controlados e reforça o compromisso do museu com acessibilidade e inclusão

O Liberal
fonte

A iniciativa reforça o compromisso do museu com a acessibilidade, a inclusão e o bem-estar de todos os públicos (Divulgação)

O Museu das Amazônias inaugurou, nesta semana, uma sala de regulação sensorial voltada ao acolhimento de pessoas com alguma sensibilidade sensorial que necessitem de um ambiente adaptado durante a visita ao espaço. A iniciativa reforça o compromisso do museu com a acessibilidade, a inclusão e o bem-estar de todos os públicos. A sala está localizada no andar térreo, ao lado da loja do Museu das Amazônias.

Disponível para qualquer pessoa, sem necessidade de agendamento, a sala conta com recursos como controle de iluminação, pufes e objetos de exploração tátil, oferecendo um ambiente confortável com estímulos controlados. Com a iniciativa, o Museu das Amazônias amplia suas ações de acessibilidade e reafirma seu papel como espaço cultural comprometido com a diversidade e a democratização do acesso.

Além da sala, o museu promove semanalmente a Visita Cognitiva Sensorial, realizada sempre aos sábados às 9h, com abertura exclusiva para pessoas deficientes e seus acompanhantes. A experiência contempla diferentes formas de percepção, mobilidade e comunicação, incluindo pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, motora e neurodivergentes. As atividades envolvem interpretação em Libras, materiais táteis, mediações sensoriais e estratégias que estimulam autonomia e protagonismo. O MAZ também dispõe de piso podotátil, mapas táteis, textos expositivos em linguagem simples e um WebApp com conteúdos acessíveis em português, inglês e espanhol, além de vídeos em Libras e recursos de audiodescrição.

Para a Gerente Técnica do Museu das Amazônias, Grazielle Giacomo, a iniciativa representa um avanço importante na relação do museu com seus públicos. “A sala de regulação sensorial é uma ferramenta fundamental para garantir que pessoas neorodivergentes se sintam acolhidas e respeitadas em suas necessidades. Nosso objetivo é que o museu seja um espaço onde todos possam vivenciar a cultura e o conhecimento de forma confortável, segura e inclusiva”, destaca.

 

belém
Belém
