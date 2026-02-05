Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Multas de trânsito em Belém: conheça opções para recorrer online e presencialmente

Motoristas da capital paraense não precisam mais sair de casa para iniciar ou acompanhar o processo de defesa de infrações de trânsito

O Liberal
fonte

Depois de protocolar o recurso, o acompanhamento também é feito pela internet. (Talison Lima / Ascom Segbel)

Motoristas de Belém agora podem contestar multas de trânsito de forma totalmente on-line. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), atualizou a plataforma digital para permitir o processo de defesa sem sair de casa.

A medida visa reduzir filas em postos presenciais e oferecer uma resposta mais rápida ao contribuinte. O sistema abrange desde a Defesa Prévia até recursos em instâncias como a Jari (Juntas Administrativas de Recursos de Infrações).

Luciano de Oliveira, titular da Segbel, destacou a importância da tecnologia para uma gestão mais eficiente. "Nosso foco é facilitar a vida do morador de Belém", afirmou o gestor, ressaltando o acesso à informação.

Passo a passo para contestar a multa online

Para contestar uma multa de trânsito, o cidadão deve acessar o site seguranca.belem.pa.gov.br. No menu de serviços, selecione a opção “Consulte Recursos e Multas”.

É preciso fazer login ou criar um cadastro usando CPF e senha. Em seguida, informe a placa do veículo e o número da infração. O sistema solicitará o envio dos documentos obrigatórios para a defesa.

Entre os documentos necessários estão a notificação da penalidade, a CNH e o CRLV. É fundamental anexar qualquer prova que ajude a justificar o pedido, como fotos ou outros documentos comprobatórios.

Empresas também podem recorrer, desde que anexem o comprovante de representação legal. As regras seguem normas nacionais de trânsito, definindo como o recurso deve ser apresentado.

É importante estar atento aos prazos e à documentação exigida, pois a análise só ocorre se tudo estiver correto. O próprio sistema online ajuda no processo, permitindo o envio apenas após o preenchimento das informações básicas.

Acompanhamento e opções de atendimento

Após protocolar o recurso, o acompanhamento do andamento também é feito pela internet. O motorista consegue consultar o status do pedido em tempo real, sem precisar ligar ou ir a um posto de atendimento.

Quem preferir o atendimento presencial ainda pode entregar a defesa em polos específicos. São eles as estações Cidadania no Parque Shopping (Avenida Augusto Montenegro) ou no Shopping Pátio Belém (Travessa Padre Eutíquio).

Os formulários para esse tipo de atendimento podem ser baixados diretamente na área de serviços online do site da Segbel. A plataforma digital busca facilitar o acesso ao direito de defesa em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
