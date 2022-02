Mulheres se enfrentam e partem para briga dentro de loja de calçados em Belém

Está circulando nas redes sociais desde a tarde da última terça-feira (15) um vídeo que mostra a briga entre duas mulheres no interior de uma loja de calçados do comércio de Belém, no bairro da Campina. O 'vale-tudo' aconteceu em pleno horário de expediente e foi testemunhado por funcionários do estabelecimento, que precisaram intervir para conter as duas.

Pelo áudio do vídeo é possível entender que mulher que aparece de camisa rosa decidiu ir até a loja onde trabalhava a segunda envolvida na briga para tirar satisfações e revidar uma agressão anterior que teve sua mãe como alvo. As cenas parecem ter sido gravadas por alguém que acompanha a desafiadora.

VEJA MAIS

Decidida a não levar o desaforo para casa, a vítima da agressão não se faz de rogada e revida os golpes e puxões de cabelo da adversária e os corredores da loja acabam se transformando em um verdadeiro ringue, com direito a prateleiras destruídas e pilhas de caixas espalhadas pelo chão.

Ao fundo, ouve-se uma funcionária da loja pedindo a intervenção do gerente, que chega rapidamente enquanto outro funcionário tenta imobilizar a 'valentona'. Já ao final vê-se as duas contidas. Fica a dúvida a quem assistiu as cenas sobre o desfecho da história.