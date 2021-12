Muita gente sai e também chega em Belém para o Natal

É intensa a movimentação de passageiros embarcando e desembarcando em Belém nos terminais rodoviário e hidroviário da capital paraense, nesta antevéspera de Natal. No Terminal Rodoviário, o fluxo de pessoas é verificado nas áreas de viagens intermunicipais e interestaduais, indicando que cidadãos se deslocam para passar o Natal em municípios do interior do Estado, bem como vêm de lá para Belém, e ainda que muita gente segue viagem para outras cidades do País e também chegam para a capital do Pará. Em ambos os terminais, são mantidas medidas de combate à covid-19, e os passageiros devem usar máscaras e álcool em gel e prezar pelo distanciamento social.

Pela estimativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), 15.200 pessoas devem passar pelo terminal no período natalino, indicando um aumento de 50% em comparação a 2020. No Ano Novo, são esperadas 23.500 viajantes. Ao todo, neste final de ano, devem circular pelo terminal quase 40 mil pessoas.

Os destinos estaduais mais procurados são: Ilha do Mosqueiro, Bragança, Marudá, Salinas, Vigia, Colares e Abaetetuba. A procura alta prevista para fora do Estado recai sobre Rio de Janeiro, São Luís (MA), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Natal (RN) serão os locais com as maiores demandas de passageiros.

Hidroviário

No começo da tarde, os amigos Estefany Ferreira, 20 ano, estudante de Pedagogia, e Gustavo Amoras Teixeira, 20 anos, encontravam-se no Terminal Hidroviário de Belém, aguardando para embarcar no navio "Bom Jesus" com destino ao município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó. "Nós moramos em Ponta de Pedras e nos deslocamos até Belém para comprar brinquedos para doarmos, como parte da ONG Coração Marajoara, a crianças de famílias pobres no Dia de Natal. Chegamos em Belém às 8 horas e vamos voltar às 16 horas", disse Estefany.

Este é o segundo ano em que a ONG faz essa doação. "Quando chegamos em Belém, às 8 horas, havia muita gente aqui, no Terminal Hidroviário, saindo e chegando", ressaltou a pedagoga. Estefany enfatizou que o Natal ganha um sentido especial com as doações. "Este será minha primeira vez neste trabalho, mas ver a alegria das crianças quando receberem os presentes vale muito a pena", afirmou Gustavo Teixeira.

Amigos Estefany e Gustavo no embarque para Ponta de Pedras (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Estefany e Gustavo foram alguns dos passageiros nesta antevéspera de Natal no Terminal Rodoviário. De acordo com a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), cerca de 30 mil passageiros deverão ser registrados no terminal para os festejos de final de ano.