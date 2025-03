Mudas de pau-preto vão diversificar o projeto paisagístico da Estação das Docas

Na próxima sexta-feira (21), a Estação das Docas, em Belém, ganhará uma contribuição ao projeto paisagístico original, com o plantio de 16 mudas de pau-preto que vão se juntar às espécies que já enfeitam os jardins e passeios públicos do complexo.

A atividade marca o início do projeto “Estação Verde”, uma iniciativa da Organização Social Pará 2000, responsável pela administração do espaço, em parceria com o Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora).

O plantio das mudas contará com a participação de crianças da Associação de Capoeira Arte Nossa Popular, que, além de dar uma mãozinha à mãe natureza, farão uma roda de capoeira.

O projeto se alinha aos preparativos de Belém para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro deste ano.