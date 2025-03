Startup Day Belém debate inovação e sustentabilidade para a COP 30

O Sebrae Pará promove a 11ª edição do Startup Day Belém, neste sábado (22), das 9h às 17h30, no Espaço São José Liberto. O evento busca preparar empreendedores paraenses para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), com foco em inovação e sustentabilidade.

Cerca de 100 participantes são esperados no Anfiteatro Coliseu das Artes. A programação inclui palestras sobre oportunidades da COP 30 na Amazônia, ecossistema de inovação, linhas de crédito, ESG e outros temas relacionados à sustentabilidade e tecnologia.

O evento também terá batalha de startups e rodadas de mentorias. As startups vencedoras serão premiadas com uma missão técnica para o Startup Summit 2025, em Florianópolis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do evento.

Serviço:

Evento: Startup Day Belém.

Data: 22 de março de 2025 (sábado)

Hora: 9h às 17h30.

Local: Espaço São José Liberto - Praça Amazonas, S/N - Jurunas, Belém

Inscrições: gratuitas, pelo site oficial do evento.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)