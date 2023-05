Muaná celebra 200 anos de adesão à independência do Brasil

O município de Muaná, localizado na ilha do Marajó, comemorará 200 anos de adesão à independência do Brasil no próximo dia 28 de maio. O evento contará com uma programação que inclui desfile escolar, apresentações culturais e artesanato local.

Muaná foi o primeiro município do Pará a aderir à independência do Brasil, em 28 de maio de 1823. Anualmente, para celebrar esse marco na história da cidade, uma programação com diversas atividades é realizada.

A técnica da Secretaria de Educação de Muaná (Semec), Raissa Coelho, contou um pouco mais sobre a programação.

“No dia 27, os desfiles ocorrem de manhã e de tarde. No dia 28, de acordo com a demanda, também podem abranger os dois turnos. À noite, acontecerá a culminância com a noite cultural. Tudo preparado com carinho para que, as novas gerações cresçam sabendo da nossa história e as mais antigas se orgulhem ainda mais”, diz.

Outros órgãos participam do desfile como a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Grupos de Escoteiros, assim como o poder executivo.

Para Derik Vale, coordenador das ciências humanas da Semec, é importante relembrar a conquista do município. “Celebrar e reafirmar nossa luta por cidadania muanense e marajoara é uma luta desde 28 de maio de 1823 e que hoje damos continuidade não somente através do desfile escolar, mas com o desenvolvimento um projeto chamado de: “Guardiões das Memórias” que tem como premissa a preservação e valorização de nossos patrimônios materiais e imateriais”, diz.

Além do desfile, o evento contará com uma noite cultural na qual haverá apresentações de grupos folclóricos, grupos de expressão cultural como quadrilha e carimbó, teatro, mostra de artesanato e inauguração do monumento “Os Guardiões das Memórias”.