Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

MPF dá prazo para concessionária apresentar cronograma de obras no Aeroporto de Belém

A Norte da Amazônia Airports (NOA) tem 20 dias úteis para detalhar etapas de adequação à acessibilidade após decisão judicial com alcance nacional

O Liberal
fonte

MPF dá prazo para concessionária apresentar cronograma de obras no Aeroporto de Belém. (Divulgação/ site/ Aeroporto de Belém)

O Ministério Público Federal (MPF) voltou a cobrar providências da concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Belém para garantir o cumprimento das normas de acessibilidade previstas em decisão judicial com alcance nacional.

A Norte da Amazônia Airports (NOA), que administra o terminal na capital paraense, foi intimada a apresentar um cronograma detalhado das etapas restantes das obras de ampliação e modernização do aeroporto, incluindo as datas previstas para conclusão. A empresa tem 20 dias para atender ao pedido do MPF.

A medida tem como base uma decisão da Justiça Federal, proferida em dezembro de 2024 pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Acre, no âmbito de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. A sentença determinou, com efeitos em todo o país, que aeroportos com fluxo anual superior a 100 mil passageiros sejam adaptados às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Cobrança por prazos concretos

No Pará, o pedido é conduzido pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Sadi Flores Machado. Em manifestação anterior, o MPF já havia solicitado informações à concessionária.

A NOA chegou a encaminhar documentos como boletim de obras, relatório fotográfico e plantas arquitetônicas. No entanto, segundo o órgão, o material apresentou apenas percentuais de execução de algumas áreas, sem indicar prazos concretos para a conclusão das intervenções.

Diante disso, o MPF expediu novo ofício, reiterando a exigência de um cronograma completo, que deverá ser entregue no prazo de até 20 dias úteis.

O que determina a decisão judicial

A ação civil pública, ajuizada em 2022 pelo MPF por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), estabelece uma série de obrigações para garantir acessibilidade em aeroportos de todo o Brasil.

Entre as principais determinações estão:

  • levantamento de aeroportos com mais de 100 mil passageiros/ano que não possuam passarela telescópica ou sistema de elevação (ambulift);
  • exigência de instalação desses equipamentos, com aplicação de penalidades em caso de descumprimento;
  • criação de cronograma anual de fiscalização dos terminais, incluindo adequação de banheiros, mobiliário e sinalização;
  • obrigatoriedade desses itens em novas concessões aeroportuárias;
  • fiscalização das normas técnicas da ABNT e treinamento anual de funcionários para atendimento a pessoas com deficiência.

Além disso, a decisão também determina que a União comunique irregularidades aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ampliando a fiscalização sobre aeroportos e companhias aéreas.

A atuação do MPF no Pará busca garantir que o Aeroporto Internacional de Belém esteja em conformidade com essas exigências dentro dos prazos estabelecidos, especialmente diante do aumento da demanda e da relevância estratégica do terminal na região Norte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MPF dá prazo para concessionária apresentar cronograma de obras no Aeroporto de Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Expectativa

Páscoa impulsiona pequenos empreendedores e prevê crescimento de até 5% no varejo em Belém

Produção de chocolates artesanais cresce, enquanto setor projeta aumento nas vendas e enfrenta alta nos custos

29.03.26 8h30

SAÚDE

Fórum Amazônico discute avanço da obesidade e impacto na saúde hepática da região Norte

O evento contou com a participação do professor norte-americano Arun Sanyal e da pesquisadora Claudia Oliveira para debater diagnóstico e prevenção da MASLD

28.03.26 11h54

CELEBRAÇÃO

Homilia do Domingo de Ramos ressalta a realeza humilde de Jesus durante a abertura da Semana Santa

O padre Cláudio Pighin reflete sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e destaca a doação de Cristo como a expressão máxima do amor de Deus pelos seus filhos

28.03.26 11h18

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Filha do cantor Bruno Mafra sofre ameaças pelas redes sociais; veja as mensagens!

“Sua hora vai chegar, gorda”. A jovem, que foi vítima de absusos como mostra a decisão judicial, apresentou algumas das ameaças pelas redes sociais 

29.03.26 15h20

MOBILIDADE

Avenida Liberdade será inaugurada na quinta-feira (2) e vai ligar Alça Viária à avenida Perimetral

A nova rota também facilitará o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, além de ampliar a conexão com as regiões Sul e Sudeste do Estado, consolidando-se como corredor logístico

31.03.26 10h18

QUARESMA

Frei Gilson encerra Quaresma de São Miguel no Mangueirão, em Belém, confirma Arquidiocese

Evento será realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2026 e marca a primeira vigília nacional presencial na Amazônia

31.03.26 8h20

CUIDADOS

O que fazer ao encontrar um animal silvestre? Veja orientações após casos com botos em Belém

Resgates recentes reforçam importância de acionar órgãos ambientais e evitar contato direto

29.03.26 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda