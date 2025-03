​Movimento de passageiros é tímido no Aeroporto de Belém na saída para o Carnaval

O movimento de emba​rque para o feriado prolongado de Carnaval foi tímido na noite desta sexta-feira (28) no Aeroporto Internacional de Belém. Entre 19h e 23h, poucas pessoas deixaram a capital pa​raense. Destinos carnavalescos tradicionais, como Fortaleza e Santarém, estavam entre os mais procurad​os.

Funcionários do aeroporto informaram que, no fim da tarde, por volta das 17h, o fluxo de passageiros era um pouco mais intenso, com embarques para cidades como Recife e Salvador.

Entre os poucos que embarcaram à noite estava ​Luiz Augusto Mota, 25 anos, natural de Viseu, no nordeste paraense, que chegou a Belém nesta sexta e seguiu viagem para Santarém, no oeste do estado. Ele pretende aproveitar o Carnaval ao lado da família e dos amigos.

Luiz Augusto Mota embarcou para Santarém. (Cristino Martins/ O Liberal)

“Minha família mora lá e meus amigos também. Então, estou indo lá curtir o Carnaval”, disse Luiz. No sábado (1º), o destino será Alter do Chão. “Vou aproveitar Alter, porque o rio Tapajós já está subindo e, depois, as praias ficam submersas”, explicou. O voo dele partiu à meia-noite, com chegada prevista para as 2h em Santarém. Ele retorna a Belém na quinta-feira (6).

Se Luiz deixou a cidade para curtir o feriado, outros optaram por passar o Carnaval na capital paraense. O militar José Diogo Gonçalves, 23 anos, de Fortaleza, que estuda no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), preferiu ficar em Belém. Ele recebeu pela primeira vez a namorada, a técnica de enfermagem Giovanna Helen, 22 anos, também de Fortaleza, que desembarcou nesta sexta.

“Quero curtir a cidade, descansar um pouco e conhecer lugares como o Ver-o-Peso, a Estação das Docas, a ilha do Combu e Mosqueiro”, disse José Diogo. “A gente prefere a tranquilidade por conta da nossa rotina”, explicou.

Giovanna contou que tem uma carga de trabalho intensa no Hospital Geral de Fortaleza, onde faz cerca de 220 horas mensais. Para ela, o feriado será um momento de descanso e descoberta. “Nunca provei quase nada da culinária daqui. Quero provar tudo e aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer”, disse.

José Diogo Gonçalves e a namorada Giovanna Helen. (Cristino Martins/ O Liberal)

Expectativa

Apesar do movimento fraco na noite desta sexta-feira, a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária que administra o aeroporto, prevê um crescimento na movimentação durante o Carnaval.

“Sob a gestão da NOA, o Aeroporto Internacional de Belém prevê incremento do fluxo de passageiros durante o feriado de Carnaval. Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, cerca de 57 mil viajantes devem embarcar e desembarcar nos 440 voos regulares programados para o período”, informou a empresa.

Segundo a NOA, esse volume representa um aumento de 6,5% em relação ao Carnaval de 2024, quando o aeroporto registrou 53,5 mil embarques e desembarques no mesmo período.