Movimento da saída de Belém é tranquilo durante a manhã da última sexta-feira do ano

O movimento na capital paraense está tranquilo na manhã da última sexta-feira (31) do ano, com ruas vazias, bem diferentes do cenário do dia a dia. No entanto, quem resolveu passar a virada de 2022 nas praias e balneários do Pará e sair pela BR 316 já encontra alguns pontos de congestionamento.

Até o Km 6 da BR 316, não há engarrafamento e ainda há pouco fluxo de veículos. Em Ananindeua, a movimentação de carros e transportes de viagens começou a ficar mais intensa a partir das 11h.

Andrey Moura, 23 anos, irá passar o Réveillon com a família na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Ele conta que como a família é numerosa, alguns vão de carro e ele irá de ônibus, por isso, chegou cedo ao terminal rodoviário de Ananindeua para garantir o bilhete e a programação que alinhou com os familiares.

"Vamos para vila dos cabanos, Barcarena. Mas eu vou de ônibus, vou sozinho e a família vai de carro. A programação é no sítio da família. Faremos a ceia, brinde, brincadeiras. Costuma se estender para os demais dias. Amanhecer é com eles mesmo", diz o jovem.

"Acreditamos que vai estar mais calmo no dia primeiro, aí vamos para a praia... sobre o trânsito ainda está tranquilo, não ficamos engatado no trânsito para fechar aqui. Mas já estou me preparando, porque sei que vai engatar. Ficar engarrafado mais tarde", completou.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Região Metropolitana de Belém o movimento ficará mais intenso no final da manhã, começo da tarde. Porém, no começo da manhã, seguia no início do dia não havia congestionamento. Trânsito fluindo e sem registro de acidentes.

Ainda de acordo com a PRF, no km 50 da BR 316, na altura de Castanhal o trânsito já apresenta lentidão e pontos de congestionamento. Já no Km 77, em São Francisco do Pará a Polícia Rodoviária Federal faz orientação, o fluxo de veículos na localidade é intensa.