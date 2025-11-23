Motociclista colide contra carro na estrada de Benfica, distrito de Benevides, na Grande Belém

Uma colisão foi registrada na manhã deste domingo (23) na “curva do Tubarão”, na estrada de Benfica, distrito de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. As primeiras informações indicam que o motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar fazer a manobra na curva, atingindo outro carro.

Após o acidente, o motorista da moto e uma outra mulher aparecem no chão, conforme imagens que circulam nas redes sociais. Os registros ainda mostram o veículo parcialmente danificado. A parte da frente ficou bastante amassada, inclusive com algumas peças pela estrada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros à vítima. Até o momento, não há informações oficiais divulgadas sobre o estado de saúde e o número de possíveis feridos envolvidos no incidente.

As vítimas ainda não foram identificadas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informa que, até às 16h50, o caso não havia sido registrado.