Mosqueiro terá nova sede da Defensoria Pública do Pará para atendimento da população

A ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, vai receber, neste sábado (24), uma nova sede da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA). A instituição tem a missão de garantir o acesso à justiça para a população mais vulnerável, o novo espaço visa oferecer à comunidade um atendimento mais humanizado e com ambiente acessível.

Esta será a terceira sede da instituição entregue à população em menos de um mês. "Este marco representa um compromisso renovado com o fortalecimento da atuação da DPE pelo estado, garantindo acesso à justiça e proteção dos direitos para a comunidade local. Juntos, construímos um caminho mais inclusivo e acessível para a justiça", destaca o defensor público-geral, João Paulo Lédo.

O distrito de Mosqueiro abriga aproximadamente 27 mil habitantes e está localizado a 70 km da capital paraense. A nova sede da DPE na ilha conta com salas climatizadas, gabinete acessível, salas de conciliação e salas para atendimento. “Essa nova estrutura e padronização de sedes da Defensoria Pública tem o propósito de atender com excelência mais pessoas devido ao conforto para acolher os assistidos, membros e servidores da DPE”, afirma a diretora Metropolitana, defensora Luciana Filizzola.