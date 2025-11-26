Mosqueiro se prepara para o Círio de Nosssa Senhora do Ó, em dezembro

Em 2025, a festividade de Nossa Senhora do Ó, padroeira do distrito de Mosqueiro, vem com o tema “Salve Maria, Esperança Nossa Salve”. Esta edição do Círio, marcada para o dia 14 de dezembro, traz inovações e promete envolver ainda mais a comunidade.

A edição deste ano traz algumas inovações que prometem enriquecer ainda mais a festividade. Uma delas é a ampliação do Círio Fluvial, que vai alcançar mais localidades da região. A missa de abertura, que acontece na véspera, será realizada na Praça da Vila e será presidida por Dom Júlio, Arcebispo de Belém. Durante as noites da festividade, um palco será montado na Rua Coronel Carlos Bentz, ao lado da paróquia, onde apresentações culturais e outras atrações estarão abertas ao público. Além disso, um bingo será realizado para arrecadar fundos para as ações sociais da igreja.

No dia 13 de dezembro, a trasladação começará com uma missa na Paróquia Santuário Nossa Senhora do Ó, seguida pela procissão que partirá com destino à Capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado. No dia 14 de dezembro, a grande festa se concentrará na celebração da missa na Capela, com a procissão de volta à paróquia, na Praça Matriz da Vila. Além disso, no dia 18 de dezembro, ocorrerá a tradicional Procissão Luminosa, a partir das 19h30, iluminando a cidade com a fé e a devoção de todos os participantes.

A paróquia tem se empenhado ao longo de todo o ano em diversas ações para preparar os fiéis para esse evento de grande importância. Segundo o Padre Francimar Lopes, Pároco Reitor do Santuário Nossa Senhora do Ó, entre as atividades realizadas estão momentos de espiritualidade, reuniões com as coordenações das pastorais, apresentações culturais e até a venda de alimentos em um quiosque montado na praça. Essas iniciativas têm como objetivo não só preparar a comunidade, mas também sensibilizar os fiéis para as obras sociais e missionárias da paróquia.

O tema deste ano é uma sintonia com o Jubileu da Esperança, que está sendo vivido pela Igreja Católica em todo o mundo. O tema convida os fiéis a se aproximarem de Deus, renovando seu compromisso com a fé e a justiça, em um período especial de graça e conversão. “O Círio é um momento de fé, mas também de reflexão sobre os desafios do mundo, e nos convida a caminhar juntos, como peregrinos, buscando a esperança em meio às dificuldades”, explica o Padre Francimar.

As ações da paróquia durante o ano procuraram incorporar esse tema em seu cotidiano, com o apoio de fiéis em momentos de dificuldades, oferecendo ajuda a quem precisa, seja com cestas básicas ou com o acolhimento de famílias em situações vulneráveis. A caridade, a escuta e o apoio contínuo são pilares da pastoral da paróquia, e a celebração do Círio também é uma oportunidade de fortalecer essa ação social.

Além da devoção religiosa, o Círio de Mosqueiro também se destaca como um evento cultural e de integração. O número de visitantes aumenta a cada ano, com a expectativa de 12 mil pessoas para a trasladação de 2025. A festa, que atrai peregrinos e turistas, é um reflexo da religiosidade local e da hospitalidade da comunidade mosqueirense.

A Paróquia Santuário Nossa Senhora do Ó, com o apoio da subprefeitura de Mosqueiro e dos órgãos de segurança pública, tem planejado com cuidado todas as questões de segurança e acolhimento para garantir o conforto e a segurança de todos os fiéis e visitantes. A participação de guardas de outras paróquias também reforça o trabalho de apoio logístico, permitindo que o evento aconteça com tranquilidade.

O Círio é mais do que uma festividade religiosa; é também um movimento de solidariedade. Ao longo do ano, a paróquia desenvolve diversas atividades sociais que visam atender às necessidades da população, como o trabalho com crianças, jovens e casais, além do apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. “O Círio também é uma oportunidade de sensibilizar as pessoas para a importância das obras sociais e missionárias da Igreja. Esse é um momento de fortalecer a nossa comunidade e de renovar a nossa fé”, afirma o Padre Francimar.