Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mosqueiro se prepara para o Círio de Nosssa Senhora do Ó, em dezembro

Esta edição do Círio, marcada para o dia 14 de dezembro, traz inovações  e promete envolver ainda mais a comunidade

Bruna Lima
fonte

A edição deste ano traz algumas inovações que prometem enriquecer ainda mais a festividade. (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Em 2025, a festividade de Nossa Senhora do Ó, padroeira do distrito de Mosqueiro, vem com o tema “Salve Maria, Esperança Nossa Salve”. Esta edição do Círio, marcada para o dia 14 de dezembro, traz inovações  e promete envolver ainda mais a comunidade.

A edição deste ano traz algumas inovações que prometem enriquecer ainda mais a festividade. Uma delas é a ampliação do Círio Fluvial, que vai alcançar mais localidades da região. A missa de abertura, que acontece na véspera, será realizada na Praça da Vila e será presidida por Dom Júlio, Arcebispo de Belém. Durante as noites da festividade, um palco será montado na Rua Coronel Carlos Bentz, ao lado da paróquia, onde apresentações culturais e outras atrações estarão abertas ao público. Além disso, um bingo será realizado para arrecadar fundos para as ações sociais da igreja.

No dia 13 de dezembro, a trasladação começará com uma missa na Paróquia Santuário Nossa Senhora do Ó, seguida pela procissão que partirá com destino à Capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado. No dia 14 de dezembro, a grande festa se concentrará na celebração da missa na Capela, com a procissão de volta à paróquia, na Praça Matriz da Vila. Além disso, no dia 18 de dezembro, ocorrerá a tradicional Procissão Luminosa, a partir das 19h30, iluminando a cidade com a fé e a devoção de todos os participantes.

A paróquia tem se empenhado ao longo de todo o ano em diversas ações para preparar os fiéis para esse evento de grande importância. Segundo o Padre Francimar Lopes, Pároco Reitor do Santuário Nossa Senhora do Ó, entre as atividades realizadas estão momentos de espiritualidade, reuniões com as coordenações das pastorais, apresentações culturais e até a venda de alimentos em um quiosque montado na praça. Essas iniciativas têm como objetivo não só preparar a comunidade, mas também sensibilizar os fiéis para as obras sociais e missionárias da paróquia.

O tema deste ano é uma sintonia com o Jubileu da Esperança, que está sendo vivido pela Igreja Católica em todo o mundo. O tema convida os fiéis a se aproximarem de Deus, renovando seu compromisso com a fé e a justiça, em um período especial de graça e conversão. “O Círio é um momento de fé, mas também de reflexão sobre os desafios do mundo, e nos convida a caminhar juntos, como peregrinos, buscando a esperança em meio às dificuldades”, explica o Padre Francimar.

As ações da paróquia durante o ano procuraram incorporar esse tema em seu cotidiano, com o apoio de fiéis em momentos de dificuldades, oferecendo ajuda a quem precisa, seja com cestas básicas ou com o acolhimento de famílias em situações vulneráveis. A caridade, a escuta e o apoio contínuo são pilares da pastoral da paróquia, e a celebração do Círio também é uma oportunidade de fortalecer essa ação social.

Além da devoção religiosa, o Círio de Mosqueiro também se destaca como um evento cultural e de integração. O número de visitantes aumenta a cada ano, com a expectativa de 12 mil pessoas para a trasladação de 2025. A festa, que atrai peregrinos e turistas, é um reflexo da religiosidade local e da hospitalidade da comunidade mosqueirense.

A Paróquia Santuário Nossa Senhora do Ó, com o apoio da subprefeitura de Mosqueiro e dos órgãos de segurança pública, tem planejado com cuidado todas as questões de segurança e acolhimento para garantir o conforto e a segurança de todos os fiéis e visitantes. A participação de guardas de outras paróquias também reforça o trabalho de apoio logístico, permitindo que o evento aconteça com tranquilidade.

O Círio é mais do que uma festividade religiosa; é também um movimento de solidariedade. Ao longo do ano, a paróquia desenvolve diversas atividades sociais que visam atender às necessidades da população, como o trabalho com crianças, jovens e casais, além do apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. “O Círio também é uma oportunidade de sensibilizar as pessoas para a importância das obras sociais e missionárias da Igreja. Esse é um momento de fortalecer a nossa comunidade e de renovar a nossa fé”, afirma o Padre Francimar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de mosqueiro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

MAIS LIDAS EM BELÉM

ACIDENTE

Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu no esgoto e foi resgatada com ajuda da população

22.11.25 19h44

BENEFÍCIO

Como fazer recarga gratuita de gás de cozinha em Belém? Confira quem tem direito e como solicitar

Benefício do programa Gás do Povo começou a valer nesta segunda-feira (24) para famílias inscritas no CadÚnico

24.11.25 21h31

crime

Furto de cabos na avenida Duque de Caxias continua prejudicando moradores de Belém

Os casos de furto podem ser observados em vários perímetros da avenida

25.11.25 8h00

DESDOBRAMENTO

'Justiça!', diz Wesley Costa após laudo confirmar agressão por prefeito de Parauapebas na COP 30

A perícia, divulgada nesta segunda-feira (24), identificou uma lesão traumática na mucosa bucal direita de Wesley, compatível com o relato de agressão de Aurélio Goiano

24.11.25 13h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda