Morte do professor Fadel causa comoção entre estudantes e colegas de trabalho

Após a notícia da morte do professor Fadel, de literatura, nesta terça-feira (2), em Belém, colegas de trabalho e estudantes que conviveram com ele durante a trajetória profisisonal, lamentaram a perda do educador, que bastante conhecido na capital paraense. O velório será na capela do Max Domini (José Bonifácio), a partir das 17h desta terça. Até o momento, não há informações sobre sepultamento do docente. Por meio de nota nas redes sociais, o Grupo Rosana Bastos, onde ele lecionava, esclareceu que ele morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

O grupo, por meio do perfil da professora Rosana Bastos, divulgou nota confirmando e lamentando a perda do professor. De acordo com a professora, ela o conhecia há mais de 10 anos. "É com imensa dor que o Grupo Rosana Bastos se despede desse icônico professor, um dos mais maravilhosos que já existiu nesse mundo. Professor Fadel, nosso professor de literatura, infelizmente, deixou esse plano devido a uma parada cardiorrespiratória. Nossa escola está de luto, nossos alunos estão de luto", detalha a nota.

Professor de geografia, Antônio Carvalho, sócio do Sistema de Ensino Rosana Bastos, lamentou a partida do colega de trabalho e “amigo de vida”. Para ele, a partida de Fadel representa uma perda muito grande. “Ele [professor Fadel] era meu amigo há mais de 40 anos. Eu o conhecia desde o início da sua carreira, desde o colégio Nazaré. Ele era um cara diferente, gostava de inovar nas aulas dele. É uma perda muito grande”, lamenta Antônio, que convivia diariamente com Fadel.

Exemplar

Quem também teve a oportunidade de dividir a experiência de sala de aula com Fadel foi o professor de história Michel Pinho. O historiador conta que o professor de literatura era um exemplar no que se propôs a fazer durante toda a vida e que a trajetória dele deve ser lembrada sempre. “Sou fã do Fadel há décadas. Viramos colegas de trabalho e isso só confirmou a ideia que eu tinha dele. Como historiador, mais do que colega de trabalho, o Fadel deixa uma memória. Ele tocou sua profissão muito bem”, relata, consternado.

Querido por onde passou, o professor Fadel marcou a vida de muitos alunos. A jornalista Bianca Teixeira conta que teve a oportunidade de ter aula com ele ainda no ensino médio e, também, durante a faculdade. “Fui aluna dele por dois anos no Colégio Nazaré e depois no curso de jornalismo. Professor Fadel foi um dos mais incríveis que tive. Inteligente, sarcástico, irônico, apaixonante. Me incentivou a seguir carreira no jornalismo. Me fez ficar apaixonada pela Língua Portuguesa e Literatura”, lembra.

Agora, segundo a ex-aluna, só ficarão boas lembranças: “Lembro que ele idealizou a feira literária, onde viajávamos pelas obras que eram leituras obrigatórias no vestibular. Uma forma sensacional de lermos, entendermos e vivermos os autores. Foi um sucesso e tanto no colégio, todos os alunos do segundo ano participavam, se dedicavam. Lembro do cheiro de elegância intelectual que ele tinha. Sempre de roupa social. Do Fadel tenho e sempre teria as melhores lembranças. Uma pena que novas gerações não aprenderão com esse mestre”, completa.

Nas redes sociais, também houve bastante comoção entre os ex-alunos. “Fiquei chocada ao saber. Uma grande perda. Um cara espetacular que ele era. A vida é uma breve passagem”, disse uma ex-aluna nos comentários. “Dono das melhores aulas de literatura que já tive na vida”, diz outra. Ainda nas redes sociais, mais uma homenagem mostra o luto pela partida de Fadel: “Muita tristeza por perder um professor tão marcante quanto o querido Fadel, mas tenho muitíssima certeza do seu legado, que permanece comigo e com cada pessoa que o conheceu direta ou indiretamente”.