moradores se queixam de praças sem manutenção e abandonadas em ananindeua

Mato alto, sujeira e água empossada. Essa é a situação de algumas praças no município de Ananindeua. Esses espaços poderiam estar sendo usados como áreas de lazer, para acolher jovens, adultos e idosos. Mas, na prática, estão sem manutenção ou mesmo abandonados.

A praça localizada na alameda Vila Nova, na Cidade Nova 2, é o retrato do abandono, segundo os moradores. O local é conhecido como Pracinha da Vila Nova. E fica bem em frente a escola municipal Vereador Manoel Fernandes de Oliveira. O mato tomou conta do local. A quadra de esportes está deteriorada, cheia de mato. Não há traves para o gol.

Na manhã de sexta-feira (7), havia uma bola de futebol na quadra. Mas sem ninguém para jogar, por causa da precariedade do espaço. A senhora Paula da Silva Alves, 69 anos, mora bem em frente à praça. “É horrível. É desse jeito: abandonada”, disse. “Não fazem nada. Nunca fizeram. Só promessas”, afirmou.

Se reformada, a praça poderia ser uma opção de lazer para os moradores daquela área. “Ter alguma animação para as crianças. Um lazer para as pessoas da nossa idade, mas não tem nada até hoje”, afirmou. A senhora Paula da Silva também disse que, quando chove, o que ocorre com mais frequência nesta época do ano, o cenário piora. “Fica só lama. Um lamaçal. Debaixo da mangueira pra lá é só lama”, lamentou ela, que mora no local há mais de 40 anos. “Queria tanto, antes de morrer, ver (a praça reformada). Mas não sei se vou conseguir ver”, afirmou.

A senhora Paula da Silva Alves, 69 anos, mora bem em frente à pracinha da Vila Nova. “É horrível. É desse jeito: abandonada”, disse (Foto: Igor Mota/O Liberal)

"Prefeito, tenha mais cuidado com a gente", diz morador

Já a praça situada na WE 37, bem em frente a escola municipal Luiz Nunes Direito, na Cidade Nova 4, padece com a falta de manutenção. O mato cresce no local. Bem no canto da praça há um descarte irregular de entulho. E, em frente à escola, buracos. André Márcio Atayde, 40 anos, disse que não há manutenção na praça. “Se não for os próprios moradores fazendo manutenção, o prefeito não faz. Não manda ninguém”, afirmou.

“Antigamente essa praça aqui era movimentada até pelos alunos da escola. Mas não tem mais”, disse. E um problema gera outro. As pessoas percebem que não há manutenção na praça e, com isso, acabam descartando resíduos sólidos ali pertinho. “Isso prejudica os moradores porque fica difícil passar. O motorista joga o carro pra cima da gente. Sem falar do mau cheiro. Passa rato... É complicada a situação”, afirmou.

“O meu apelo é que (o prefeito) tenha mais cuidado com a gente. A gente precisa disso aqui. É o único ponto que a gente tem para levar nossas crianças para brincar, a gente mesmo para passear, conversar. A gente não tem mais o que tinha antigamente”, disse André, pai de três filhas - de 17, 7 e 4 anos.

Praça situada na WE 37, em frente a escola municipal Luiz Nunes Direito, na Cidade Nova 4. Além da falta de manutenção, há um descarte irregular de entulho ao lado da praça (Foto: Igor Mota/O Liberal)

A dona de casa Valdeci Souza, 67 anos, disse que a falta de manutenção prejudica os moradores. “É caminho das donas de casa para irem para a feira. Aí junta a falta de manutenção, poças de água, lixo. E, aí, complica”, contou. “É um descaso total. Na frente de um colégio”, afirmou.

Moradores também se queixam de falta de manutenção, por parte da prefeitura, da praça na WE 24, na Cidade Nova 4 . É a praça Pioneiro. O mato cresce no local, há água empossada e a quadra de esportes precisa de melhorias. Pedindo para não ser identificada, uma moradora, uma senhora idosa, falou sobre a situação do espaço. “Não mandam roçar. Tá abandonada mesmo”, disse. Ela afirmou que muitos idosos residem naquela área e que, por isso, seria importante que a praça estivesse em bom estado de uso. “O pessoal da (WE) 24 que paga um senhor para roçar. Pagam R$ 80”, contou.